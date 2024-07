Llum verda al Senat a la comissió d'investigació sobre el CIS de Tezanos

El president del CIS, José Félix Tezanos. (Foto: EuropaPress)

El PP ha aprovat aquest dimecres al Ple del Senat la creació d'una comissió d'investigació sobre el paper de José Félix Tezanos al capdavant del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), amb el suport de Vox i alguns socis del Govern com Junts, que s'han mostrat molt crítics amb el paper de Tezanos al capdavant de la institució.

Això sí, està previst que aquesta comissió al Senat es constitueixi i comenci a funcionar ja el curs parlamentari següent després de l'estiu, amb les compareixences d'experts independents i petició de documentació.

L'encarregat de defensar aquesta iniciativa al Senat ha estat el parlamentari del PP Alejo Joaquín Miranda, que ha explicat que la comissió d'investigació té com a objectiu “estudiar les desviacions i el biaix de les enquestes” del CIS de Tezanos.

De la mateixa manera, el PP ha al·legat que la comissió d'investigació també estudiarà “la gestió” del CIS amb “fins partidistes”. Per això, es convocaran experts independents per avaluar els mètodes utilitzats pel CIS i el seu impacte en els processos electorals.

"Investigarem a fons per estudiar els mecanismes de manipulació utilitzats, per identificar els seus responsables i per establir mesures per prevenir d'aquests abusos en un futur perquè només així podrem reconstruir la confiança al CIS, el prestigi al CIS i garantir-ne l'objectivitat i la seva transparència", ha sostingut Miranda.

Així mateix ha dit que l'objectiu d'aquesta comissió d'investigació "no és posar en dubte el senyor Tezanos": "Perquè ja està prou en dubte, més aviat volem és alliberar el CIS del deure d'obediència a Pedro Sánchez i ajudar-lo a recuperar el prestigi que han perdut".

AMB L'AVAL DE JUNTS

Els populars, que compten amb majoria al Senat, han trobat el suport de Junts a aquesta comissió d'investigació. El portaveu, Josep Lluís Cleries, ha avançat durant el debat el seu vot favorable al·legant que li sembla "que sempre és bo investigar on hi ha dubtes", apuntant directament a la dimissió de Tezanos al capdavant del CIS.

"La realització de la feina que està fent el CIS, especialment en tot allò que és l'anàlisi política, és absolutament tendenciosa i això ja ho vam veure en legislatures passades", ha denunciat el portaveu de Junts.

EL PSOE SURT AL PAS DE TEZANOS

Durant el debat de la creació de la comissió d'investigació, el senador socialista José Javier Izquierdo ha defensat la tasca de Tezanos al capdavant del CIS i ha carregat contra el PP en entendre que ja han arribat a les conclusions d'aquesta investigació parlamentària.

"Les conclusions estan basades com sempre en la crítica personal en aquest cas a Tezanos, víctima d'aquest intent seriós de lapidació (...) perquè el llenguatge que vostès utilitzen és groller, groller i inquisitorial. És més, profereixen acusacions que només es atreveixen a fer sota el mantell de la immunitat parlamentària", ha denunciat.

En aquest context, ha incidit que "només hi ha una raó" per criticar el president del CIS: "El que els molesta és que ha estat nomenat per un Govern progressista, el que els molesta és que no governen i estan a l'oposició com va predir el CIS".

Al fil, el senador socialista ha acusat els populars de també posar al capdavant de diverses institucions públiques persones de la seva corda política.

LA RESTA DE GRUPS

El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha avalat la creació d'aquesta comissió d'investigació, carregant contra Tezanos i el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez. "El CIS ha quedat pràcticament per modificar el criteri dels espanyols en benefici del Govern", ha censurat.

Des del grup d'Esquerra Confederal, el senador d'ASG ha justificat el rebuig a aquesta comissió d'investigació en què creu que "hi ha una altra fórmula" per debatre sobre la independència dels organismes públics, tot i que sí que ha dit que comparteix alguns dels arguments de la iniciativa.

Per part seva, el senador d'ERC Josep Maria Reniu ha avançat el seu rebuig a aquesta comissió d'investigació al·legant que el CIS "no és de l'actual director" i l'organisme sociològic "no es dedica únicament a l'elaboració d'enquestes preelectorals".