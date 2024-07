Feijóo diu que Sánchez crea "una nebulosa" per "sembrar "dubtes" sobre les informacions de Gómez

Feijóo, en una intervenció des de la tribuna del Congrés. Foto: Europa Press / Canva Pro

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de buscar "embarrar el camp" i crear una "nebulosa" amb el seu pla de regeneració per sembrar "dubtes" entre els espanyols sobre el que publiquen els mitjans en relació amb els casos de presumpta corrupció que afecten la família.

Després d'assegurar que hauria de presentar la seva dimissió davant del que està passant, ha afirmat que Sánchez ha demostrat que "no té barreres morals des del punt de vista polític" ni "barreres ètiques des del punt de vista personal".

En una entrevista concedida a COPE , Feijóo ha indicat que Sánchez va intentar crear aquest dimecres en la seva compareixença al Ple del Congrés "una cortina de fum" perquè "els espanyols tinguis "dubtes" sobre el que es publica als mitjans i les investigacions obertes als jutjats.

"En definitiva, crear aquesta nebulosa que tots els problemes judicials que té el president del Govern, que té la seva dona, el seu germà, el fiscal general de l'Estat, el seu partit i el seu Govern, ja que no són certs o són parcialment incerts", ha emfatitzat.

"A cop de citacions judicials"

Feijóo ha al·ludit a les investigacions que afecten el "nucli més íntim" del president, amb el seu "germà que té "un contracte públic, que cobra un sou públic i que no tributa a Espanya", i la seva dona, Begoña Gómez, que " ha utilitzat Moncloa com una oficina per aconseguir contractes, sponsors, diners". "I sembla que la Universitat Complutense acaba de traslladar, doncs, sospites d'apropiació indeguda", ha postil·lat.

Després d'assegurar que Sánchez "no té cap interès a regenerar res", ha assenyalat que si el que està passant a Espanya passés en un altre país europeu i afectés el seu primer ministre, "això comportaria sens dubte la dimissió del primer ministre". "Cap país europeu legisla a cop de citacions judicials", ha declarat.

A continuació, ha recordat que divendres que ve 19 la dona del president "se senti per segona vegada a la banqueta" i ha recalcat que si això hagués passat amb la dona d'un president de Govern anterior "hagués presentat la seva dimissió", "fossin del PSOE o del PP".