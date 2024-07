Quin criteri proposa el Govern central per distribuir el finançament entre els mitjans?

Maria Jesús Montero. Foto: EuropaPress, CanvaPro

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assenyalat aquest dijous que les audiències dels mitjans són uns dels elements més importants per distribuir el finançament públic i s'han mostrat a favor d'incorporar nous criteris a mesurar-los. , com l'impacte de les notícies a les xarxes socials o el temps de permanència dels lectors.

L'endemà que el president del Govern, Pedro Sánchez comparegués al Congrés dels Diputats per esbossar el seu pla de regeneració democràtica, que inclou diverses mesures que afecten els mitjans de comunicació, Montero ha assenyalat que les audiències és el primer element que tenen en compte les administracions que reparteixen publicitat institucional.

Davant la "proliferació de mitjans digitals" i el canvi de la manera com els ciutadans interactuen amb aquests mitjans, segons ha assenyalat, "que ja no segueixen les regles antigues de les televisions o les ràdios", Montero s'ha mostrat a favor de incorporar aquests nous criteris com l'impacte i la difusió a les xarxes socials, "el retuiteig" o el temps que un lector roman en una notícia.

"Són els elements que caldria incorporar a l'hora d'avaluar les audiències, que són les que després et permeten rebre més o menys finançament", ha indicat en una entrevista a TVE.

NO ANAR A UN DEBAT RESPON A UNA ESTRATÈGIA

D'altra banda, després que Sánchez anunciés una reforma de la Llei Electoral per fer obligatoris els debats entre candidats durant les campanyes electorals, Montero ha concretat que, segons la seva opinió, almenys un d'aquests debats s'hauria de fer a la radiotelevisió pública.

Considera que els debats electorals serveixen per conèixer les propostes dels candidats i per tant ha de ser obligatori acudir perquè ningú "defugi" donar aquestes explicacions als ciutadans, ja que, segons alerta, darrere de l'absència d'un líder en un debat hi sol haver una "estratègia" per no exposar el que pensa perquè li pot fer "mella" a les urnes.

QUI ESTÀ DARRERE DELS "BOLS" QUE S'UTILITZEN PER A DENÚNCIES

A més, Montero ha assenyalat que la intenció del Govern amb les mesures de transparència dels mitjans és saber qui està darrere dels "bulls" que "després s'utilitzen per anar als tribunals" perquè es produeixi una investigació o un qüestionament sobre la ètica de les persones", s'ha queixat.

"Quan hom intenta saber qui està alimentant aquest tipus de qüestions i per tant qui fa ús de les notícies falses per provocar una mentida que contamina la vida política, resulta que no hi ha cap registre, cap lloc on puguis conèixer qui són els titulars de aquestes empreses i aquests mitjans de comunicació", ha assenyalat.