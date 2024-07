Sánchez i Stramer negociaran per Gibraltar durant els propers mesos

Pedro Sánchez i Keir Starmer. Foto: EuropaPress

El president del Govern, Pedro Sánchez , mantindrà aquest dijous una reunió bilateral amb el nou primer ministre britànic, Keir Starmer, en què abordaran les negociacions sobre Gibraltar per continuar parlant durant els propers mesos.

Així ho ha indicat el mateix Sánchez en declaracions als mitjans en arribar a l'obertura de la Comunitat Política Europea, al Palau de Blenheim, a Woodstock (Anglaterra) en què es reunirà amb el líder laborista, elegit primer ministre a les eleccions el passat 4 de juliol.

En ser interrogat sobre si espera tancar un acord sobre Gibraltar en aquesta reunió, Sánchez ha assenyalat que en el que tots dos "quedaran" és "a intentar negociar durant els pròxims mesos". Afirma a més que van estar "molt a prop" d'aconseguir un pacte, però es van anticipar els comicis en aquest país i ara tornen a negociar amb "tota l'actitud constructiva".

Sánchez remarca que si els dos països "clarifiquen aquesta qüestió" les relacions bilaterals podran "escalar" i aprofundir-se atès que hi ha molts espanyols treballant i vivint al Regne Unit i també britànics fent el mateix a Espanya.

En arribar a la Quarta Conferència de la Comunitat Política Europea Sánchez ha confirmat que "una" de les trobades bilaterals que dugui a terme serà amb Starmer i ha subratllat les "bones relacions" que té la Unió Europea amb el Regne Unit.

SUPORT A LA CONFERÈNCIA DE PAU D'UCRANIA AMB RÚSSIA

En aquest fòrum, segons ha apuntat, hi participen els socis de la UE i també aquells que estan aspirant a entrar o els que comparteixen "punts d'estratègia o línies d'actuació" amb la Unió. Sobre la taula hi ha tres punts, expressar el “suport sense fissures” a Ucraïna i el seu president Volomir Zelenski, la migració i també la lluita contra la desinformació.

Respecte a Ucraïna, Sánchez ha afirmat que els líders recolzaran la posició de Zelenski, en relació amb l'obertura d'una segona ronda de la conferència de pau en què també participin representants de Rússia, tal com ha indicat el líder ucraïnès aquesta mateixa setmana .

Sánchez ha assenyalat que els líders europeus també abordaran la migració i ha defensat que el seu Govern porta a terme una política migratòria "consistent" i ha tornat a destacar el paper dels immigrants en el creixement econòmic del país, especialment en sectors com l'hostaleria, la construcció o les cures, tal com va fer la vigília en la seva compareixença al Congrés dels Diputats.

DEMANA SUPORT AL REPARTIMENT OBLIGATORI DE MIGRANTS

En aquest sentit, ha tornat a reclamar al Partit Popular que accepti convertir en obligatori el repartiment de menors migrants que arriben a territori nacional i per tant que voti a favor de la presa en consideració de la proposició de llei per modificar l'article 35 de la Llei d'Estrangeria "per solidaritat i també per humanitat".

Finalment la Comunitat Política Europea abordarà "la desinformació i els bulls i com està soscavant la convivència i debilitant la democràcia", va apuntar Sánchez l'endemà de presentar a la Cambra Baixa el seu pla de regeneració amb què pretén lluitar precisament contra aquest fenomen.

"Des d'Espanya, el que hem proposat és ser l'avantguarda de la lluita contra aquesta desinformació i, per tant, de l'enfortiment de la democràcia, de defensar els mitjans de comunicació dels que no ho són", ha explicat.

TRANSPARÈNCIA DELS MITJANS

Així, ha reiterat que el seu pla es basa en quatre principis, la llibertat de premsa, la pluralitat dels mitjans, la protecció dels mateixos i finalment la transparència perquè "se sàpiga exactament qui està darrere de molts d'aquests mitjans de comunicació, quina és la seva estructura accionarial, quin és el finançament que tenen” subratlla.

A parer seu, va en benefici dels ciutadans que tenen el dret de rebre informació veraç, segons indica l'article 20 de la Constitució espanyola, apunta Sánchez, que ha tornat a demanar al PP el suport a aquest pla.

En aquest sentit ha reiterat que fa pocs mesos el Parlament Europeu va votar a favor del reglament sobre els mitjans, el Partit Popular Europeu va votar a favor i per tant "no s'entendria" que el PP no el recolzés ara al Congrés dels Diputats.