El pla de Vox si Begoña Gómez "no dona explicacions"

Foto: EuropaPress

El coordinador jurídic de Vox, Jorge Buxadé , ha anunciat aquest divendres que la seva formació, que exerceix una de les acusacions particulars en el ' cas Begoña Gómez ', trucarà al president, Pedro Sánchez, a declarar com a testimoni si la seva dona "no dóna explicacions ".

Així ho ha traslladat Buxadé als mitjans de comunicació després que Gómez s'hagi acollit al dret a no declarar davant del jutge que la investiga pels presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

"Si la seva dona s'empara en el dret a no declarar i no dóna les explicacions degudes, Sánchez haurà de venir a declarar com a testimoni i explicar de què van parlar a les reunions a Moncloa", ha avançat Buxadé, fent-se ressò de la declaració davant el jutge de l'empresari Carlos Barrabés , que va afirmar que el cap de l'Executiu va estar present en dues reunions mantingudes amb Gómez a la Moncloa.

El també líder de Vox a Brussel·les ha recordat que el president del seu partit, Santiago Abascal , va preguntar a Sánchez dimecres al Congrés "a quantes empreses havia trucat per facilitar la tasca i la feina" de Begoña Gómez "a través de tots aquests artificis creats amb l'Institut d'Empresa, la Universitat Complutense de Madrid, l'Organització Internacional del Turisme i tot aquest entramat complex que cal desentranyar".

SÁNCHEZ NO VA RESPONAR AL CONGRÉS

Però el president va defugir aquesta qüestió, de manera que Buxadé ha insistit en la necessitat que els espanyols rebin "explicacions de què ha passat a Moncloa". "I si la dona de Pedro Sánchez no ho declara, ho haurà de declarar Sánchez", ha aprofundit.

Buxadé ha puntualitzat que la citació a Sánchez, que Vox demanaria "com més aviat millor", seria com a testimoni perquè així "no es pugui emparar en cap dret constitucional a mentir oa no declarar". Sobre la marxa del cas, el coordinador jurídic de Vox ha assegurat que "seria una absoluta sorpresa" que el cas s'arxivés sense escoltar Begoña Gómez, la negativa a declarar del qual li sembla "un autèntic insult als espanyols i un atac al Poder Judicial ".

Alhora, ha assegurat que Sánchez i Gómez "utilitzen aquest procés judicial per a l'obtenció de beneficis polítics, entre ells, intentar imposar-se al Poder Judicial".

"OCULTISME" I "PRESA DE PÈL"

Tot i això, a la sortida dels jutjats, l'advocat de Gómez, l'exministre socialista Antonio Camacho, ha assegurat que no ha declarat perquè considera que no es donen les garanties. "La meva representada no ha declarat no perquè tingui res a amagar, sinó perquè aquesta defensa li ha recomanat que no es fes aquesta declaració", ha dit en declaracions als mitjans de comunicació.

Per part seva, en declaracions als mitjans, l'advocat d'Iustitia Europa, Luis Pardo, ha qualificat la compareixença d'aquest divendres de Gómez de "circ" i ha apuntat que la defensa podia haver avançat abans que no declararia per així estalviar-se "tot el cost econòmic del dispositiu de seguretat”. A més, ha acusat Gómez de tenir una actitud de no col·laboració amb la justícia perquè no ha declarat malgrat haver tingut ja coneixement tant de la denúncia de Manos Limpias com de la querella de Fes-te Oir.

Al fil, ha subratllat que la defensa de l'esposa de Sánchez ha entrat en contradicció en sostenir que volen col·laborar amb la justícia i alhora s'acull al dret a no declarar. D'altra banda, ha criticat durament les mesures "extremes" de seguretat als jutjats perquè suposa "un menyspreu al lliure exercici dels advocats de les acusacions".

"Ens sentim coaccionats per tanta presència policial i cada cop que s'acosta Begoña (Gómez) ens envolten", ha lamentat. En aquest sentit, l'advocat de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, ha afegit que si aquestes mesures de seguretat s'haguessin acordat i practicat "quan Begoña Gómez feia negocis, potser no s'estaria intentant investigar aquests presumptes fets delictius que va cometre ".

Per part seva, una altra de les acusacions, la del Moviment per la Regeneració Democràtica que dirigeix Aitor Guisasola, ha subratllat el que ha passat aquest divendres és un pas més "en l'ocultisme en què està instal·lat aquest Govern". "No declara perquè no vol dir res. Qui res no ha d'amagar, parla i explica les coses. Qui té alguna cosa a amagar, prefereix callar perquè no se li escapi res", ha apuntat, per després sumar que és "una autèntica presa de pèl" i propi d'"una punyetera dictadura".

Un cop més, totes les acusacions han criticat que s'hagi permès Gómez arribar al jutjat entrant pel garatge. "I cada dia arriba tard. Per què? O perquè els serveis de seguretat que mana el seu marit estan mal gestionats, o sincerament perquè li dóna la gana arribar tard per demostrar que ella és qui és i que cal tractar-la privilegiadament", han postil·lat.

MANS NETES APUNTA A NOU DELICTE

Al fil, Pérez-Roldán ha incidit que s'investiga Gómez per un suposat delicte de trànsit d'influències "i aquí al jutjat segueix demanant en la seva condició d'esposa que se la tracti de manera diferent de la resta".

Per part seva, el secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha anunciat que presentaran una ampliació de querella perquè s'investigui un nou delicte, el d'intrusisme professional, perquè coneixen per documentació que els ha arribat, que "Begoña Gómez va signar de puny i lletra el plec de prescripcions tècniques d'un contracte per a les pimes".