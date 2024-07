Gamarra denuncia que la falta de política migratòria del Govern és la causa de la situació d’emergència actual

Cuca Gamarra, en arxiu | Europa Press

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciat la manca de política migratòria del Govern, que assegura és l’origen i la causa de la situació d’emergència migratòria actual a Espanya, per la qual cosa el Partit Popular exigeix una política d’Estat en aquesta matèria.

“Cal anar a l’arrel del problema i el Partit Popular estem demostrant alçada de mires, la que no té el govern d’Espanya”, ha assegurat Gamarra en l’acte de cloenda de l’Escola d’Estiu de NNGG del PP i del grup parlamentari del PP al Parlament Europeu, en el qual també ha parlat el portaveu del partit, Miguel Tellado.

Per aquesta alçada de mires, Gamarra ha indicat que el PP “exigeix” que es compti amb les CCAA i que es convoqui “de manera immediata” la conferència de presidents perquè la crisi migratòria “ja supera” les Canàries i Ceuta i que està a Múrcia, a la Comunitat Valenciana, a les Illes Balears, a Andalusia o a Madrid.

“(Espanya) no pot tenir un Govern que miri cap a un altre costat. Per això exigim aquesta conferència de presidents. De la mateixa manera que exigim que es declari la situació d’emergència per tal d’instar i activar els instruments que Europa té perquè ajudin a aquesta situació”.

Gamarra també ha afegit: “Volem un pla clar i una política clara per lluitar contra la immigració irregular. Que això és lluitar contra les màfies. Això és buscar, lluitant contra les màfies, que no mori més gent arribant a Europa”. Ha remarcat que no fer res significa permetre que segueixin morint persones al mar, permetre que segueixin morint nens.

A més, ha indicat que el PP no admetrà “ni una sola lliçó en matèria de solidaritat d’aquell que l’única mesura que ha adoptat ha estat pactar amb els seus partits. El trossejar les polítiques migratòries perquè amb això podia garantir-se el seu lloguer a la Moncloa. Això no ho acceptarem i per tant tenim la legitimitat d’exigir una política seriosa”.

Gamarra ha indicat que el Govern està en “fallo multiorgànic”, fet que provoca que el “només que vulgui fer constantment sigui intentar tapar la corrupció assenyalant amb el dit als jutges, assenyalant als mitjans de comunicació, assenyalant els partits polítics” que denuncien aquesta situació. La secretària general del PP ha repassat la “setmana horribilis” del president del Govern, Pedro Sánchez.

“Cada setmana és pitjor que l’anterior. Però anem al dilluns. Si anem al dilluns, el soci de Begoña Gómez va haver de declarar al jutjat que s’havia reunit amb Pedro Sánchez a la Moncloa. I això el que ha demostrat és que Sánchez ho sabia tot des del primer dia, és a dir, que ho sabia i ho va tapar”, ha assegurat.

Gamarra també ha afirmat que “la dona del president del Govern també va utilitzar els seus contactes amb el president del Govern per a un conveni del qual s’ha beneficiat personalment. En definitiva, això sembla que no acaba”.

A l’inici de la trobada d’aquest dissabte, la vicesecretària de Mobilització i Repte Digital del Partit Popular, Noelia Núñez, ha opinat sobre les informacions publicades sobre la directora de l’Institut de les Dones, Isabel García, que apunten a la contractació per part de l’empresa que comparteix amb la seva dona de 64 punts violeta per la qual hauria facturat 250.000 euros als ajuntaments socialistes.

Núñez ha assegurat que García s’ha aprofitat d’un “drama com és la violència de gènere per fer negoci a costa dels andalusos”.

“Segueix en el càrrec sense que el PSOE l’hagi cessada, amb la qual cosa converteix a Sánchez i a tot el seu Govern en còmplices d’haver orquestrat un entramat aprofitant-se de la violència de gènere per fer negocis”, ha criticat Núñez, qui ho ha considerat una “casualitat”. “Sempre tot queda en parella pel que fa al Partit Socialista”, ha ironitzat.