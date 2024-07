Feijóo fa balanç del curs davant la plana major del PP després de la ruptura amb Vox i la vigília de l'aniversari del 23J

Alberto Núñez Feijóo, en arxiu | Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirà aquest dilluns la plana major del seu partit per fer balanç d'un intens curs polític marcat per la tramitació de la llei d'amnistia al Congrés i quatre cites electorals en el que va d'any, a les quals podria sumar-se una repetició electoral a Catalunya si no hi ha investidura a l'agost. Aquesta trobada, la vigília de l'aniversari de les generals, es produeix tot just deu dies després de la ruptura dels pactes autonòmics amb Vox.

De fet, Feijóo aprofitarà la seva intervenció per reivindicar al PP com la "única alternativa" al Govern de Pedro Sánchez i insistir en el seu missatge de que no pot representar el canvi polític a Espanya qui l'ha "llençat a les escombraries a les comunitats autònomes", segons han assenyalat a Europa Press fonts del partit.

El líder del PP ha convocat aquest dilluns la Junta Directiva Nacional del PP, màxim òrgan del partit entre congressos, que reuneix més de tres-cents càrrecs entre presidents autonòmics del PP, membres del comitè de direcció, diputats i senadors de la formació i càrrecs territorials.

Es tracta de la primera reunió de Feijóo amb la plana major del seu partit després de complir Vox el seu ultimàtum de trencar els governs de coalició en cinc autonomies per acceptar el PP el repartiment de menors migrants. "S'ha passat de frenada", va afirmar poques hores després d'anunciar-se aquesta ruptura.

A 'Gènova' sostenen que el PP és l'"obsessió" del líder de Vox mentre que Feijóo dedica les seves energies al Govern de Pedro Sánchez. El líder del PP ja va criticar aquesta setmana que Santiago Abascal invertís el 50% del seu temps al Congrés a criticar el PP quan "el canvi a Espanya s'ha convertit en una urgència nacional". Per això, va subratllar que ha quedat clar que "l'única alternativa al canvi de Govern és el Partit Popular".

A la Junta Directiva estan convocats tots els presidents autonòmics del PP, entre ells els de Castella i Lleó, Aragó, Múrcia, Extremadura i Comunitat Valenciana, que han remodelat els seus respectius executius autonòmics després de trencar amb Vox per governar en minoria.

Precisament, la Junta Directiva Nacional del PP es produeix un dia abans que es voti al Congrés la reforma de la Llei d'Estrangeria per fer obligatori el repartiment de menors migrants, el tema que va promoure la ruptura PP-Vox, si bé els 'populars' consideren que es deu a "altres circumstàncies".

Per ara, el Grup Popular manté la incògnita sobre quin serà el sentit del seu vot en aquesta reforma legal. Una abstenció dels 'populars' permetria que tirés endavant la tramitació de la proposició de llei de PSOE, Sumar i Coalició Canària per fer obligatòria aquesta distribució de menors migrants davant situacions de col·lapse com la que viu en aquest moment Canàries.

La reunió de Feijóo amb el seu partit es produeix la vigília del primer aniversari de la victòria agredolça del PP en les generals del 23 de juliol, atès que va ser la força més votada però no va aconseguir suports parlamentaris suficients per arribar al Palau de la Moncloa, cosa que sí va aconseguir Pedro Sánchez.

El líder del PP ha repetit en diverses ocasions que són la primera força política a Espanya i així ho recalcarà aquest dilluns davant la plana major del seu partit amb l'objectiu de visualitzar davant la ciutadania que són l'"única alternativa" a Pedro Sánchez, que està "assetjat per la corrupció", segons han assenyalat a Europa Press fonts de la formació.

De fet, els 'populars' fa mesos que exigeixen explicacions al president del Govern pels "casos de presumpta corrupció que afecten a membres del seu Govern, al PSOE i al seu propi entorn familiar", en al·lusió al 'cas Koldo' i les investigacions judicials a la seva esposa, Begoña Gómez, i al seu germà, David Sánchez.

En aquest escenari, Feijóo ha suggerit que Pedro Sánchez hauria de presentar la seva dimissió. "Vagi-se'n, redacti la tercera i definitiva carta i deixi en pau la democràcia espanyola", li va etzibar al cap de l'Executiu aquest dimecres en el debat sobre el seu pla de regeneració democràtica celebrat al Congrés.

A 'Gènova' consideren que aquest pla de qualitat democràtica és en realitat una "cortina de fum" per desviar l'atenció d'aquests casos de presumpta corrupció que afecten Sánchez. El mateix Feijóo ha assenyalat que el que pretén el president és crear una "nebulosa" perquè els ciutadans dubtin del que publiquen els mitjans sobre la seva família.

En qualsevol cas, el PP té previst assistir a "escoltar" les mesures de regeneració democràtica que planteja el Govern, tot i que anticipa que és "escèptic", segons fonts de la formació. Serà dimarts quan el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun, es reuniran amb el portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado.

Aquests primers mesos de legislatura han estat marcats per la llei d'amnistia, que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar fa un mes i que el PP està disposat a recórrer davant el Tribunal Constitucional, si bé ha dit que apurarà el termini per fer-ho.

El curs polític es reprendrà al setembre i allà ja se sabrà si hi ha repetició electoral a Catalunya o el socialista Salvador Illa ha aconseguit els vots d'ERC per ser investit nou president de la Generalitat. Feijóo creu que càrrecs d'Esquerra volen governar amb el PSC però és un partit assembleari i pot passar "qualsevol cosa", segons va reconèixer aquesta setmana.

El període de sessions parlamentari que acaba de finalitzar només ha portat un pacte entre Govern i PP: l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el mandat del qual portava més de cinc anys caducat.