El ministre principal de Gibraltar no es mossega la llengua en parlar d'Espanya

El primer ministre de Gibraltar, Fabian Picardo. Foto: EuropaPress, CanvaPro

El ministre principal de Gibraltar , Fabian Picardo, ha afirmat que va entrar en política per crear un espai de prosperitat compartida amb Espanya, tot i que ha dit textualment que li entristeix el dogmatisme que ho impedeix: "Espanya és una oportunitat, però també una decepció".

Ho ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per CatalunyaPress en què, en preguntar-li per si creu que, des d'Espanya, es falta el respecte a Gibraltar , ha respost que "de vegades sí", i ha assegurat que moltes coses que es diu dels gibraltarenys no són certes.

"No som contrabandistes ni Gibraltar és un paradís fiscal", i ha defensat que compleixen les obligacions de transparència financera.

ACORD AMB ESPANYA

Preguntat per si la sobirania és un problema per arribar a un acord amb Espanya per regular la relació del Penyal amb la UE després del Brexit, Picardo ha expressat que es negocia més enllà del concepte de sobirania i ha lamentat que “la dreta i la ultradreta espanyoles mantinguin sobre Gibraltar l'esperit de la reconquesta".

Ha assegurat que, estar a l' entrada de la Mediterrània , implica una "gran responsabilitat, igual que per a Algesires i Tànger", i ha apuntat que, junts, poden crear una gran zona logística.

"No hi ha cap altre lloc igual a Europa i Àfrica", ha afegit, i ha convingut que l'acord s'arribarà aviat si s'avança amb bona fe, segons ell.

FISCALITAT I FRONTERA

Sobre fiscalitat, Picardo ha defensat la singularitat de Gibraltar : "No pot tenir el mateix règim fiscal que Espanya, perquè llavors no podríem crear la prosperitat compartida a què aspirem".

Preguntat per si desapareixerà la frontera, ha relatat que intenta arribar als seus fills el Gibraltar el seu pare i el seu avi, quan "gairebé no hi havia frontera i la fluïdesa del contacte potenciava l'entesa".

CONFLICTE ENTRE GIBRALTAR I ESPANYA

El conflicte entre Gibraltar i Espanya és una disputa territorial que data del 1713, quan el Tractat d'Utrecht va cedir Gibraltar a Gran Bretanya. Gibraltar, una petita península a la costa sud d'Espanya, és un enclavament britànic que ha estat motiu de tensió entre els dos països durant segles.

Espanya reclama la sobirania de Gibraltar, argumentant que hauria de formar part del territori. Per part seva, els habitants de Gibraltar han mostrat consistentment en referèndums el seu desig de romandre sota sobirania britànica.

Les tensions han fluctuat, amb moments de relativa calma i altres de més conflicte, com el tancament de la frontera el 1969 pel règim franquista, que va durar fins al 1985.

En temps recents, la qüestió del Brexit ha afegit complexitat al conflicte, ja que Gibraltar va votar majoritàriament per romandre a la Unió Europea , creant noves dinàmiques en les relacions entre Gibraltar, Espanya i el Regne Unit.