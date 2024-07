El PP demana al PSOE que retiri la reforma de la Llei d'Estrangeria

Foto: EuropaPress

El Grup Parlamentari Popular ha demanat aquest dimarts al PSOE que retiri la reforma de la Llei d'Estrangeria , mentre Vox i Junts s'han mantingut al “ no ”. Així ho ha manifestat en la presa en consideració al Congrés dels Diputats , a la qual ha assistit el president canari, Fernando Clavijo.

"Retireu aquesta proposició de llei. Poseu-vos de veritat a negociar si tenen voluntat per a això, convoqueu una Conferència de Presidents de forma immediata i convoqueu també un ple extraordinari monogràfic per debatre sobre migració i us puc assegurar que tindran solucions per a aquest problema que pateix les Canàries i tota la resta d'Espanya", ha assegurat la diputada del PP Ana Alós, sobre la reforma de la Llei d'Estrangeria per repartir de manera obligatòria menors migrants no acompanyats de territoris amb sobreocupació.

A més, Alós ha acusat l'Executiu de no tenir un "pla A" i ha afegit que aquest ha estat "incapaç d'impulsar una política migratòria seriosa". "I pretén despatxar-ho en mitja hora de debat", ha subratllat. Alhora, la 'popular' ha exposat que "la modificació és un 'jo repartiment i tu t'apanyes'".

"Són vostès els qui frivolitzen amb els menors", ha recalcat. Pel Grup Parlamentari Socialista, Luc André Diouf, ha destacat que les Canàries i els nens menors migrants no acompanyats "estan esgotats" i que, "no hi ha excuses", ni "més temps".

"Senyories del Partit Popular, es tracta de les nenes i dels nens, no de vostès", ha exposat. Alhora, ha cridat a la "responsabilitat" perquè aquests menors no siguin "subjectes de racisme". "De veritat, tanta por tenen aquests nens? Sabem que els discursos d'odi han augmentat en aquest país contra els menors procedents del continent africà. Majors víctimes de l'odi, assenyalats injustament com a delinqüents. No em cansaré de dir que el racisme i la xenofòbia l'única cosa que provoquen és inseguretat i alarma social", ha assegurat.

En la mateixa línia, la socialista Guijarro ha demanat als diputats que pensin en els fills per a la presa en consideració de la reforma. En aquest sentit, ha recalcat que cal començar per conèixer els menors migrants sols, per acollir-los, "sempre sense etiquetes".

"I mirin, cap Administració, cap territori podem fer desistiment de la protecció d'un menor, vingui d'on vingui, no hi ha excuses", ha indicat. Per part seva, pel Grup Plurinacional Sumar, el diputat Nahuel González, ha demanat al Partit Popular i Junts que reconsiderin la seva postura.

En aquest sentit, ha afegit que aquests grups "s'han unit amb la ultradreta per impedir que aquesta Cambra pugui decidir i treballar sobre una qüestió tan important com és la gestió solidària i humanitària de nens i nenes que abandonen els seus països a la recerca d'una vida normal".

Així, ha explicat que “encara hi ha temps” perquè la iniciativa pugui ser tramitada. "Apel·lem a la humanitat, apel·lem al sentiment més bàsic en nosaltres i nosaltres, l'empatia i l'altura de mires perquè puguem tractar una qüestió tan important d'aquest país", ha afegit. A més, ha preguntat al PP quina és la seva política migratòria i l'ha acusat de no tenir proposta "llevat d'atacar el Govern".

Respecte a Vox , ha retreu "espectacle" de la formació que lidera Santiago Abascal "en les últimes setmanes, trencant governs autonòmics per l'acollida en alguns casos i territoris de menys de 20 nens indefensos". Així mateix, ha demanat a Junts que no facin servir l'excusa del finançament i els recursos per votar en contra de la iniciativa.

"No siguin igual que ells i per por a l'extrema dreta catalana s'hi converteixin, no avergonyeixin el digne poble català, exemple de solidaritat i avenços socials ", ha exposat. Per part seva, la diputada per Coalició Canàries, Cristina Valido, s'ha mostrat aquest dimarts partidària de retirar la reforma de la Llei d'Estrangeria si no s'aconsegueix un acord perquè tiri endavant.

En tot cas, per retirar-la també hauran d'acordar el PSOE i Sumar, ja que els tres grups van ser els que van registrar la proposició de llei al Congrés. "Si les properes hores no hi ha un acord, demanaré que no es voti, que es quedi sobre la taula i que seguim parlant", ha assegurat.

A més, Valido ha demanat construir "la política migratòria que respongui a la nova realitat, a les noves migracions" i ha afegit que "el consens no segueix amb discursos i missatges d'ofensa, d'insult, d'assenyalació". Per això, ha recalcat que els grups tenen "relats i discursos de sobres per desgastar-se, per cruixir-se els uns als altres". "No usin els menors", ha subratllat.

Per Podem, Noemí Santana , ha exposat que el text de la reforma té "moltíssimes deficiències" i que s'ha de millorar a través d'esmenes. A més, ha dit que, des de la seva formació, no entenen que el Partit Socialista hagi buscat, fins a últim moment, els suports al Partit Popular, "que ha assumit els discursos racistes i xenòfobs de la ultradreta".

Mentrestant, el diputat d'Unió del Poble Navarro, Alberto Catalán, ha dit que solidaritat "sí, però ha dit que "responsabilitat" per part de l'Executiu també. En aquest sentit, ha dit que "l'enfrontament no aporta res de positiu i és evident que alguna cosa falla en la política migratòria d'aquest Govern". "La qüestió no es resol des de la imposició, sinó des del diàleg, des del consens, des de l'acord", ha apuntat.

JUNTS: "NO DÓNA TRANQUIL·LITAT, NI SEGURETAT"

Junts s'ha mantingut al "no" i també ha demanat que es retiri la llei i es treballi en un acord. En aquest sentit, la diputada Miriam Nogueras ha dit que no dóna "tranquil·litat, ni dóna seguretat, ni als uns ni als altres" i ha afegit que aprovar aquesta llei és "enganyar-se".

"Potser els donarà molts titulars populistes, però no arreglarà el problema", ha indicat. A més, ha acusat el Govern "abusar" de la solidaritat del poble de Catalunya. "Amb aquesta llei vostès no garanteixen una vida digna i en condicions. I això a qui està donant ales és a ells, a la dreta ia la ultradreta", ha apuntat. En la mateixa línia s'ha mostrat Vox, que ha dit que la seva "solidaritat" és amb els seus fills, amb els veïns on hi ha els centres per a menors migrants no acompanyats i amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

"Si volen acabar amb l' efecte crida , només hi ha una solució, que és complir la llei", ha assenyalat. Per part seva, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Salvador ha explicat que el seu grup considera "imprescindible" abordar la situació de l'arribada dels menors d'edat que arriben a Espanya.

En tot cas, ha destacat que cal definir el concepte de sobreocupació, que l'Administració de l'Estat faci les gestions "necessàries" per garantir que les persones que se'n derivin siguin efectivament menors i abordar el finançament de les polítiques d'acollida. A més, ha avisat que el vot final, si es pren en consideració, dependrà de l'acceptació durant el tràmit parlamentari dels temes exposats.

Maribel Vaquero, del Poble Nacionalista Basc, ha assegurat durant la seva intervenció que la reforma "no deixa de ser un pegat necessari i urgent", però ha afegit que "el Govern està perdent una oportunitat per afrontar el repte de la migració d'una manera responsable , un desafiament a abordar des d'una perspectiva integral i multidisciplinar i que no només afecta menors".

Finalment, EH Bildu ha assenyalat que veuen la proposició de llei "de sentit comú" i "lògica" i que, per això, recolzaran la presa de consideració.