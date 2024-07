El nom escollit per l'OTAN per ser representant especial per al Veïnatge Sud

Javier Colomina. Foto: Europa Press

El diplomàtic espanyol Javier Colomina ha estat designat pel secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, per ocupar el càrrec de nova creació de representant especial de l'Aliança per al Veïnatge Sud, un nomenament molt celebrat pel Govern de coalició, que considera prioritària aquesta regió, i que ha generat malestar a l'executiu de Giorgia Meloni, que volia situar un diplomàtic italià al lloc.

Actualment, Colomina és el sotssecretari general adjunt per a Assumptes Polítics i Política de Seguretat i també ha exercit com a representant especial del secretari general per al Caucas i Àsia Central . La seva comesa ara serà servir d'enllaç amb aquesta regió i coordinar i visibilitzar els esforços de l'OTAN al seu Veïnatge Sud així com enfortir les interaccions amb els seus socis.

Stoltenberg, que deixarà el càrrec el pròxim 1 d'octubre, ha remarcat l'experiència de Colomina en les relacions amb els socis de l'Aliança i s'ha mostrat convençut que amb el seu nomenament es reforçarà la feina que duu a terme al sud. "Les regions del Pròxim Orient, el nord d'Àfrica i el Sahel són importants per a la nostra Aliança", ha recalcat en un comunicat aquest dimarts 23 de juliol.

El nomenament del representant especial per al Veïnatge Sud s'emmarca en el pla d'acció per al flanc sud acordat pels aliats a la recent cimera de l'OTAN celebrada a Washington DC. El president del Govern, Pedro Sánchez, ja es va felicitar llavors de la decisió de l'Aliança de dotar-se d'un full de ruta per enfrontar les amenaces que emanen dels països a l'altra banda del Mediterrani.

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, s'ha afanyat a aplaudir el nomenament de Colomina i ha recordat en un missatge publicat al seu perfil de la xarxa social X que en els últims temps "Espanya ha liderat la presència del flanc sud al Concepte Estratègic" que es va aprovar precisament a la Cimera de Madrid del 2023 i "el compromís més gran i cooperació de l'Aliança amb la regió".