Demanen processar el germà de Ximo Puig per presumpta falsedat documental i estafa

Francis Puig, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita al jutjat el processament de Francis Puig (germà de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig) i de Juan Enrique Adell Bovell per la presumpta comissió dels delictes de falsedat documental i estafa en l'obtenció de subvencions per a empreses de comunicació.

En un escrit dirigit al Jutjat d'Instrucció número 4 de València, consultat per Europa Press, el Ministeri Públic demana que s'incoï procediment abreujat en apreciar que els fets analitzats poden ser constitutius d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil en concurs medial amb estafa agreujada.

A més, precisa que les quantitats obtingudes dels governs valencià i català per una de les empreses (Mas Mut Producción SL) ascendeix a 110.691,97 euros durant el període del 2015-2018. Per aquest possible perjudici econòmic, es fa l'oferiment d'accions a l'Advocacia de la Generalitat Valenciana i als serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

La causa en què s'investiga Puig i Adell se centra en les ajudes concedides per ambdues institucions autonòmiques a les empreses Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producció SL i Canal Maestrat. En el cas de la Generalitat valenciana, els ajuts anaven dirigits a la protecció i difusió del valencià, mentre que al de la Generalitat catalana l'objecte era atorgar subvencions estructurals per a la prestació de serveis en llengua catalana o aranesa.

La Fiscalia assenyala la necessitat de determinar quines quantitats van ser "indegudament" obtingudes per aquestes empreses. Un cop analitzada la informació remesa per les administracions, entén que els fets no són constitutius de delicte de frau de subvencions, ja que no superen els 120.000 euros.

En canvi, el fiscal sí que aprecia irregularitats respecte als supòsits de falsedat documental i estafa en l'activitat de diverses mercantils. De fet, assenyala que, de la investigació duta a terme, "es dedueix que Mas Mut pot ser considerada una empresa fictícia o instrumental o, fins i tot, es podria qüestionar seriosament el requisit d'empresa beneficiària de les subvencions rebudes", ja que es tracta de una entitat "redundant" (ja que el seu objecte social està abastat per Comunicació dels Ports) i amb seu social "fictícia".

Sobre aquesta última qüestió, fa referència a la "confusió" de les direccions i adverteix que Mas Mut "intentava ocultar el seu veritable domicili social a Terol", un fet que li impedia optar a les convocatòries. Igualment, apunta la possibilitat que "la majoria de la facturació aportada per Mas Mut per justificar l'abonament de subvencions podria tractar-se de facturació falsa o creada amb aquesta finalitat".

Al llarg del seu escrit, el fiscal desgrana l'existència de factures "amb indicis de falsedat" i "duplicades" de les diverses empreses i amb proveïdors.

Aquest material el porta a afirmar que "les irregularitats detectades a la facturació de Mas Mut permeten deduir indicis suficients per creure que "estem davant d'una societat instrumental creada amb l'única finalitat d'obtenir subvencions".