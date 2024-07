Brussel·les adverteix del perjudici que pateixen els jutges per les crítiques dels polítics

Un jutge. Foto: Europa Press

La Comissió Europea s'ha fet ressò en el seu informe sobre l'Estat de dret a Espanya de la preocupació a la judicatura pels atacs en declaracions de polítics, inclòs des del Govern, contra el poder judicial i ha avisat del risc que aquest tipus de retòrica fa malbé la confiança fonamental de la societat en els jutges i les seves sentències. També ha demanat més avenços per reforçar la independència i autonomia del Fiscal General.

"Si bé els tribunals no són immunes a les crítiques i l'escrutini, la confiança del públic en el poder judicial és fonamental per a la seva eficàcia, en vista del seu paper especial a la societat", assenyala el document de gairebé 40 pàgines que aquest any ha dedicat Brussel·les a la salut democràtica a Espanya.

El "dany" a aquesta confiança, afegeix el document, és "particularment rellevant" quan es tracta de declaracions fetes des dels poders legislatiu i executiu, ja que tots els poders de l'Estat han de fomentar i protegir la confiança del públic en general a les institucions constitucionals.

El text fa referència a la "preocupació" que li ha estat traslladada a l'Executiu comunitari des del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), associacions de jutges i altres grups d'interès que "aquest tipus de declaracions fetes per polítics soscaven cada cop més la confiança pública en el poder judicial", per exemple quan des de la política "criticaven tant decisions judicials individuals com el poder judicial en conjunt".

L'informe sobre Espanya conclou amb una sèrie de recomanacions a Espanya en què Brussel·les ha evitat referir-se a la llei d'amnistia perquè la seva anàlisi sobre la compatibilitat amb el dret comunitari continua en marxa. Sí que reprodueix Brussel·les part de les conclusions de la Comissió de Venècia sobre la norma en què s'apunta la controvèrsia i divisions que va crear, així com la urgència amb què es va tramitar.

L'informe detalla així que la llei d'amnistia ha estat objecte de "gran controvèrsia" a Espanya tant "per les circumstàncies polítiques imperants durant el procés d'aprovació" com "pel contingut, fet que va desencadenar les manifestacions i declaracions públiques de diferents parts interessades i una "ingent correspondència" a la Comissió Europea per traslladar aquesta situació. Aquestes reaccions, continua el text, va portar Brussel·les a demanar a les autoritats "aclariments" que encara està analitzant.

Encara que l'amnistia no esmenta expressament en aquest punt, l'informe comunitari també apunta la preocupació que li han fet arribar des de diferents sectors per l'ús "excessiu" de procediments d'urgència per a l'aprovació de legislació.