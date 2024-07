Ábalos contraataca i porta a la Fiscalia les filtracions de correus del Cas Koldo

Ábalos, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El diputat del Grup Mixt i exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos , ha presentat una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat perquè s'investiguin les filtracions de documents relatius al Cas Koldo que l'afecten i a terceres persones amb qui ha tingut relació, i ha insistit que, almenys de moment, segueix sense tenir la condició de recerca en aquest procés.

En concret, Ábalos ha presentat la denúncia per "delictes indiciàriament constitutius de descobriment i revelació de secrets", però també per l'"omissió de perseguir delictes", és a dir, per la inacció davant d'aquestes filtracions.

El també exministre de Transports, l'exassessor del qual Koldo García investiga el Jugat Central d'Instrucció número 2 l'Audiència Nacional per la presumpta trama de cobrament de comissions pels contractes de màscares durant la pandèmia, ha decidit fer aquest pas davant la "publicació sistemàtica" informacions contingudes en el procés judicial" que l'afecta tant ell com la seva família i "altres ciutadans corrents".

Així ho ha explicat en una compareixença des d'una de les sales de premsa del Congrés dels Diputats en què s'ha queixat que aquestes revelacions no han estat objecte de retret penal ni de recerca “per part de qui ha de ser garant de la puresa del procediment penal".

En el seu escrit ressalta que ni la Guàrdia Civil ni el jutjat que dirigeix el magistrat Ismael Moreno han iniciat cap actuació per detectar d'on provenen les filtracions que estan fent un "dany enorme" a la seva reputació personal i professional.

Ábalos considera que amb aquestes revelacions s'ha establert un "estat d'excepció de drets i ja no hi ha dret a la intimitat" no de persones que tenen rellevància pública com ell, sinó d'altres que "no hi tenen res a veure" i que, segons recrimina "ja han estat privats dels seus drets a la intimitat i l'honor".

"Descontrol"

A l'escrit que ha presentat a la Fiscalia, Ábalos assenyala que s'estan difonent "amb sistemàtica precisió" dades sobre la seva vida privada, com viatges o estades, "el coneixement de les quals òbviament només és possible per informació recollida en registres administratius i policials".

El diputat recalca que es tracta de dades que no tenen res a veure amb els fets que investiga el Jutjat que porta el magistrat Ismael Moreno i denuncia que estan sent publicats per mitjans contra els quals ell ja tenia obertes actuacions en l'ordre civil i penal i que estan fent "judicis paral·lels que es van dosificant en la difusió".

Tot plegat el porta a concloure que s'està fent sobre ell una "investigació no controlada" i fins i tot sospita que aquesta va poder arrencar abans que es comencés a investigar judicialment el Cas Koldo. En concret, apunta que la investigació es va poder iniciar després que el febrer del 2020, rellevés a un càrrec de la Guàrdia Civil quan va realitzar canvis a la Unitat d'Emergències i Coordinació de Crisi del Ministeri de Transports.