Lobbies i portes giratòries: Europa insta el Govern central a regular-los

Foto: EuropaPress, CanvaPro

La Comissió Europea ha instat el Govern espanyol a accelerar l'aprovació de la llei sobre els grups d'interès -o lobbies- , que també regula les transicions del sector públic al privat de figures polítiques, conegudes com a "portes giratòries". Aquest marc normatiu, que forma part del Pla de Recuperació d'Espanya, encara no n'ha completat el tràmit legislatiu. Ara, Brussel·les ho ha inclòs com una de les seves recomanacions per al país al seu informe sobre l'estat de dret.

L'informe de la Comissió també esmenta els avenços en relació amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i fa referència al dictamen de la Comissió de Venècia sobre la llei d'amnistia.

No obstant això, respecte als grups d'interès, la Comissió posa èmfasi que és una cosa que estava pendent a l' informe de 2023 i un àmbit en el qual no hi ha hagut avenços, per la qual cosa ha instat a fer un pas endavant.

També és primordial registrar els lobbies , ja que definiria les destinacions professionals a què els polítics no podrien accedir després d'abandonar un lloc públic. D'acord amb la referència del Consell de Ministres del 8 de desembre del 2022, "els polítics no podran treballar per a lobbies que formin part del Registre de Grups d'Interès quan finalitzin la seva activitat pública".

A més, la inscripció en aquest registre seria una condició indispensable per mantenir reunions amb membres de l'administració pública . Així mateix, seria obligatori verificar que aquells amb què es reuneixin estiguin registrats.

La llei també proposa augmentar la “petjada legislativa” , un informe que detallarà la identitat dels empleats públics que hagin estat en contacte amb grups d'interès, les contribucions o comentaris realitzats, així com la data i la finalitat de les trobades o comunicacions, per cosa que s'hauria de documentar cada reunió.

En cas d'incompliment, s'establiria un règim sancionador per als lobbies, que podria suposar la seva expulsió del registre de grups d'interès fins a tres anys, impedint-los participar en l'elaboració de normes o influir-ne el desenvolupament.

En resum, es vol donar més transparència al procés legislatiu i limitar la influència dels grups d'interès en la creació de normes mitjançant reunions. A més, es pretén evitar que alts càrrecs de l'administració acabin treballant per a grups d'interès després d'haver legislat a favor seu.

El Govern es va comprometre a reprendre el procés per aprovar la norma el primer trimestre del 2024, però de moment continua estancada.