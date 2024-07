Leire Pajín assenyala les "amenaces a la democràcia": extrema dreta, populisme i desinformació

Pajín, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

L' eurodiputada socialista Leire Pajín ha emfatitzat la necessitat de blindar la democràcia i defensar l'Estat de Dret a la nova legislatura del Parlament Europeu, en resposta a "noves amenaces" com "el rol de l'extrema dreta, la desinformació i el populisme".

"Estem en una cruïlla complexa on és molt necessari protegir alguns dels valors democràtics ferms que hem construït els últims 40 anys. Per això, crec que és un moment per contribuir i treballar en aquesta direcció", va assenyalar Pajín en una entrevista concedida a Europa Press.

A més d'enfortir la qualitat de la democràcia i defensar l'Estat de Dret, la socialista va destacar que un altre dels objectius "primordials i fonamentals" per a la Unió Europea (UE) en els pròxims cinc anys és treballar per la pau, especialment en el context de conflictes recents i el seu recrudiment, com a Ucraïna i Gaza.

Desafiaments i oportunitats

Pel que fa al clima polític al Parlament Europeu després de les eleccions, Pajín ha reconegut que la configuració del nou hemicicle és "més complexa que altres vegades", amb la presència de tres grups parlamentaris d'extrema dreta que "sense cap dubte són una amenaça".

Tot i la complexitat, l'eurodiputada s'ha mostrat optimista respecte als resultats electorals, que han permès "reeditar" un acord a la Comissió Europea entre les quatre grans famílies polítiques.

"Afortunadament, hem pogut reeditar aquest gran acord en què els socialdemòcrates hem posat condicions serioses, una d'elles passa, ineludiblement, per consolidar els objectius de la Llei del Clima i la Transició Verda", ha explicat.

En aquest sentit, ha subratllat la importància de complir durant aquesta legislatura alguns temes heretats de l'anterior, esmentant, a més de la resolució del conflicte entre Ucraïna i Palestina, els objectius de neutralitat d'emissions, la Llei del Clima i els objectius de la transició digital, així com la importància d'avançar en els aspectes ètics de la tecnologia i la innovació, on, a parer seu, "encara queda camí per recórrer".

A més, ha fet menció especial al debat sobre política de defensa i política exterior que es plantejarà al Parlament Europeu en els pròxims mesos i ha posat èmfasi en el paper d'Europa respecte a la cooperació, el desenvolupament i la resposta davant d'emergències en les quals “hem de seguir treballant”.