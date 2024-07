11 polítics de PP i Vox, demandats per injúries i calúmnies

Foto: Europa Press / Canva Pro

El PSOE d'Andalusia ha formalitzat aquest dijous, 25 de juliol, les primeres demandes que havia anunciat que interposaria contra representants del PP i Vox per suposades injúries i calúmnies que, segons la seva opinió, haurien comès amb declaracions en relació amb el cas dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) fraudulents després de les resolucions del Ple del Tribunal Constitucional (TC) que des del mes de juny passat han estimat parcialment recursos d'empara de condemnats per aquest cas, com els expresidents de la Junta Manuel Chaves i José Antonio Griñán.

El secretari general dels socialistes andalusos, Juan Espadas, ha avançat durant la seva intervenció en la sessió de control al Govern andalús al Ple del Parlament que el seu partit ja tenia "preparades" aquestes demandes del PSOE contra membres del PP i de Vox per injúries i calúmnies respecte al cas ERO, després de l'anul·lació de les condemnes per part del Tribunal Constitucional.

Posteriorment, en conversa amb els periodistes al Parlament, Juan Espadas ha aclarit que s'han formalitzat quatre línies de querelles, dirigides en total contra onze representants del PP i Vox.

En concret, ha explicat que s'han presentat dues demandes davant de jutjats de primera instància i instrucció de Madrid contra, per una banda, el portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Miguel Tellado, i el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP , Elías Bendodo, i, per altra banda, contra la portaveu de Vox a la Cambra baixa, Pepa Rodríguez Millán .

De la mateixa manera, el PSOE-A ha presentat una demanda a un jutjat de primera instància de Sevilla contra el conseller de la Presidència, Interior, Diàleg Social i Simplificació Administrativa del Govern andalús, Antonio Sanz; el conseller de Justícia, Administració Local i Funció Pública, José Antonio Nieto, i el secretari general del PP-A, Antonio Repullo.

I, en quart lloc, el PSOE andalús, i Juan Espadas a títol personal, han presentat una altra demanda contra dirigents de Vox a Andalusia; en concret, contra el portaveu parlamentari del grup esmentat, Manuel Gavira; els parlamentaris autonòmics Javier Cortés i Ana María Ruiz; i els portaveus adjunts de Vox a l'Ajuntament de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja i Fernando Rodríguez Galisteo.