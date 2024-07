Canvis a Sumar: l'estratègia de Yolanda Díaz per mantenir el seu lloc al Govern central

Foto: EuropaPress, CanvaPro

Al setembre, Sumar modificarà els seus estatuts per adaptar-se a una nova realitat política, amb una assemblea que triarà un nou lideratge. Aquesta reestructuració permetria a Yolanda Díaz continuar al Govern de Moncloa sense necessitat de dirigir el partit.

Tot i això, el reglament intern actual contradiu la idea que hi hagi dos 'mandamàs'. De fet, segons els estatuts fundacionals, el coordinador o coordinadora general ha de ser el “màxim representant de Sumar a nivell polític i institucional”. Això suggereix que no hi hauria d'haver un líder de la coalició i un altre al Govern simultàniament, complicant la pretensió de Díaz de mantenir la seva influència des de Moncloa mentre delega la direcció del partit.

A l'àmbit de l'esquerra, Yolanda Díaz continua sent una figura destacada malgrat la seva imatge deteriorada després de diversos fracassos electorals. Tot i que el PSOE considera que la seva rellevància ha disminuït, encara no ha sorgit un nou lideratge sòlid al sector.

Una de les opcions que sorgeix com a possible relleu és Antonio Maíllo, recentment anomenat coordinador general d'IU. Maíllo ha proposat una "nova fase" en què els partits que formen la coalició assumeixin un rol més protagonista, sense dependre de lideratges individuals dominants com el de Díaz. Aquest argument també l'han defensat Més Madrid i els comuns.

Tots aquests grups critiquen l'intent de Díaz de replicar el model de Pablo Iglesias amb Podem , i suggereixen que qualsevol nou lideratge hauria de sorgir fora de la coalició.

Transició a Sumar

Actualment, la transició a Sumar està liderada per quatre figures clau en la confiança de Díaz: Lara Hernández , secretària d'Organització; Txema Guijarro , coordinador del grup parlamentari; Elizabeth Duval, responsable de Comunicació; i Rosa Martínez, secretària d'Estat al Ministeri de Drets Socials.

Tot i això, Díaz ha perdut influència en el Govern, on ja no compta amb el mateix suport que abans. El fracàs a les eleccions europees va marcar un abans i un després, obligant Díaz a reconsiderar la seva decisió de dimitir.

Tot i que va renunciar a la direcció del partit per enfocar-se al Govern, poc després va revertir la seva postura per mantenir la visibilitat a l'esquerra. Tot i això, la seva incapacitat per unir els partits de Sumar i el retorn als nivells de votació d'Esquerra Unida plantegen dubtes sobre el seu futur lideratge.