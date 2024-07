La decisió del Suprem: el Cas Koldo s'investigarà a l'Audiència Nacional

Foto: Europa Press / Canva Pro

El Tribunal Suprem (TS) ha acordat deixar el Cas Koldo en mans de l'Audiència Nacional i no de la Fiscalia Europea perquè considera que no s'han vist afectats els interessos financers de la Unió Europea.

Així, serà el Jutjat Central d'Instrucció Número 2 el que seguirà investigant les presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes de mascaretes en diferents administracions públiques durant la pandèmia a la presumpta trama integrada per Koldo García, exassessor de l'exministre de Transports José Luis Ábalos.

En una interlocutòria dictada aquest divendres 26 de juliol, els magistrats han resolt la qüestió de competència que va plantejar el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, que demanava quedar-se amb el procediment després que la Fiscalia Europea anunciés que assumia la investigació.

L'alt tribunal entén que el jutge Moreno és el competent per investigar els fets , inclosos els contractes adjudicats pels Serveis de Salut balear i canari que ja estava investigant la Fiscalia Europea. Considera que l'òrgan comunitari haurà de mantenir la seva competència sobre aquests expedients només per determinar si es va cometre o no un delicte contra els interessos financers de la Unió Europea.

Els magistrats expliquen que, del que s'ha actuat fins ara, el que s'investiga "és la possible existència d'una organització criminal destinada a obtenir de manera irregular adjudicacions de contractes de material sanitari a diferents administracions públiques nacionals". Incideixen, a més, que també s'investiguen presumptes delictes de suborn, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública; tot això competència d'un tribunal nacional.

Al fil, el Suprem apunta que la investigació de l'Audiència Nacional es troba en un "estat avançat" i atesa la seva "evident complexitat" el canvi de competència podria minvar el seu "ritme i eficàcia". A més, considera que la Fiscalia Europea no està en una "millor posició" per assumir la investigació per tenir més especialitat o millor dotació de mitjans materials i humans que el jutjat d'Ismael Moreno.

Els magistrats sostenen que les actuacions practicades "sembla que són dirigides a investigar la possible existència d'una trama de corrupció en l'àmbit nacional que afectaria diverses administracions i organismes públics, també nacionals, que ha de ser i pot ser investigada més eficaçment per òrgans de la mateixa naturalesa".