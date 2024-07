Pot Susana Díaz tornar a lluitar per liderar el PSOE d'Andalusia?

Díaz, en una imatge recent. Foto: Europa Press / PSOE-A / Canva Pro

La que va ser presidenta de la Junta d'Andalusia entre el setembre del 2013 i el gener del 2019, Susana Díaz, podria tornar a lluitar per liderar el PSOE en aquesta comunitat autònoma.

Díaz va deixar el càrrec, llavors, per aspirar a la secretaria general dels socialistes, però va acabar perdent contra Pedro Sánchez, de manera que va acabar al Senat, on actualment té un seient.

Tot i això, des de fa temps manté un enfrontament amb el líder socialista a la comunitat, Juan Espadas, i l'últim capítol d'aquest enfrontament va ser a les xarxes socials, en què va acusar Espadas d'intentar "reescriure" el passat "per quedar bé ".

"Alguns, per buscar el seu lloc, diuen moltes ximpleries", va publicar posteriorment la política sevillana en un missatge que incloïa un vídeo amb retallades de premsa en què ella defensava la innocència de Manuel Chaves i José Antonio Griñán durant el procés d'enjudiciament dels ERO i la seva condemna, juntament amb gairebé una vintena de càrrecs exalts.

Juan Espadas va negar la gresca l'endemà al Parlament d'Andalusia, però llavors el debat ja estava servit. Per entendre el xoc, cal viatjar en el temps fins dijous passat, quan es va celebrar el Comitè Director del PSOE andalús. Alguns dels 27 dirigents que van prendre la paraula van retreure a Espadas l'actitud que el partit va prendre amb la generació d'exdirigents implicats als ERO. Ja en la seva rèplica en aquella reunió de cinc hores, Espadas va donar pistes sobre el que després va desenvolupar a l'article del Huffington Post: el PP ha armat un "muntatge" amb el cas per al seu benefici polític, però la direcció del PSOE andalús també va errar en el diagnòstic i la resposta.

El dard a Susana Díaz s'entén després que a la cúpula del PSOE andalús hagin mostrat el seu disgust per les intervencions d'alguns dels afins a l'expresidenta de la Junta, com Manuel Jiménez Barrios, exvicepresident de la Junta. Però l'article d'Espadas i la resposta de Díaz van generar un debat a les files socialistes. "No ho ha fet amb les vísceres, sinó amb el cap", expressava una font socialista a aquesta redacció hores després de l'enganxament. El dubte era llavors amb quin objectiu, sobretot després que l'entorn de l'expresidenta sortís en defensa seva per recordar velles picabaralles. "La gent està cansada", va apuntar un dirigent del PSOE, crític amb els passos fets per Espadas i Díaz els últims dies.