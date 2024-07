L'exdirectora del CNI demanarà que se li apliqui la Llei d'Amnistia per les escoltes a Pere Aragonés

Per al CNI Pere Aragonés era qui dirigia els CDR des de la Conselleria dEconomia de la Generalitat/ Foto: Arxiu Europapress

Aquest alt excàrrec del Govern de Pedro Sánchez està imputat en un jutjat de Barcelona pel presumpte espionatge del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonés.

Esteban va declarar com a investigada el 26 de gener passat sobre els documents que el Govern va desclassificar amb relació a l'espionatge a Aragonés.

La intervenció del seu telèfon es va autoritzar perquè el CNI creia que Pere Aragonés dirigia els CDR durant el procés i Paz Esteban vol aprofitar per alliberar-se de la causa judicial que té oberta gràcies a l'amnistia atès que l'esperit de la mateixa és “la normalització institucional, política i social a Catalunya”. Cosa que ja han fet diversos agents de la Policia Nacioanl que estaven sent investigats per les càrregues durant les protestes de la sentència del procés.

Cal recordar que Paz Esteban va executar està presumpta escolta i les investigacions per ordre judicial i sota tutela d?un magistrat.

L'AFECTADA I FISCALIA BUSQUEN L'ARXIU DE LA CAUSA

A l'abril el fiscal es va posicionar a favor d'arxivar la investigació a l'exdirectora perquè el CNI tenia autorització judicial per a l'espionatge entre l'estiu del 2019 i el maig del 2020. Respecte a l'espionatge el 2018, que queda fora del permís judicial, el fiscal va considerar que no es pot atribuir a Paz Esteban perquè encara no dirigia el CNI, per això ara demana acollir-se a l'amnistia .

El març d'aquest any, el Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona va desestimar la petició de l'excap de la intel·ligència d'arxivar el cas, com recolza la Fiscalia, atès que el jutge sospitava que el CNI es va poder infiltrar al mòbil d'Aragonès sense demanar permís al Tribunal Suprem (TS).