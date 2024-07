Vox interrogarà Pedro Sánchez aquest dimarts

Foto: EuropaPress

El jutge que investiga Begoña Gómez, esposa del president del Govern, Pedro Sánchez , ha acordat aquest dilluns que a l'interrogatori en qualitat de testimoni el cap de l'Executiu que se celebrarà aquest dimarts a La Moncloa han d'assistir tant les defenses dels tres investigats com el fiscal del cas i l'advocada de Vox en representació de les acusacions populars.

A la providència, el magistrat Juan Carlos Peinado indica que, "sense perjudici de la seva excepcionalitat", la declaració de Sánchez "ha de tenir un tractament similar al de qualsevol altra diligència d'investigació".

Per això, i responent a la petició d'aclariments formulats tant pel fiscal com per la lletrada de Vox, Marta Castro, indica que l'interrogatori "es durà a terme en presència del representant del Ministeri Fiscal, dels lletrats de la defensa dels tres investigats -- Begoña Gómez, l'empresari Juan Carlos Barrabés i el rector de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache--, i de la lletrada del partit polític Vox".

Després d'això, el magistrat assenyala que atès que Castro actua en representació de les acusacions populars unificades, és "innecessària" la presència de la resta de les acusacions "en no tenir la possibilitat d'intervenir en l'hipotètic interrogatori que es dugui a terme a la citada seu".

QUE LA COMISSÀRIA PERMETA L'ACCÉS

D'aquesta manera, a la mateixa providència Peinado acorda que es posi en coneixement d'aquesta decisió la comissària principal i responsable de seguretat de La Moncloa, María Marcos Salvador , perquè doni instruccions oportunes que permetin l'accés al complex prsidencial no només a la comissió judicial i els tècnics de Madrid Digital --que van tant aquest dilluns com demà dimarts per preparar l'enregistrament-- sinó també els lletrats dels investigats, el fiscal i la lletrada de Vox.

Cal recordar que Vox exerceix la coordinació de les acusacions populars que estan personades en aquesta causa en què el magistrat Juan Carlos Peinado investiga Gómez per tràfic d'influències i corrupció als negocis.

La testifical se celebrarà al Palau de la Moncloa a les 11.00 hores , i una altra de les acusacions, 'Hazte Oír', ha organitzat una concentració a l'esplanada de vianants de la Facultat d'Estadística, que s'ubica davant d'un dels accessos del recinte on hi ha la residència del president del Govern. Les acusacions populars personades són Vox, 'Fes-te Sentir', el Moviment per la Regeneració Democràtica, Iustitia Europa i Manos Limpias.