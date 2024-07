L'Estat repartirà 6.000 milions per construir habitatges de lloguer assequible

Foto: EuropaPress, CanvaPro

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat aquest dilluns la mobilització de 6.000 milions d'euros en forma de préstecs i avals, destinats a promotors públics i privats, per impulsar la construcció de 43.000 habitatges destinats a lloguer social o assequible, per un període mínim de 50 anys.

Així ho ha anunciat el cap de l'Executiu durant l'acte de subscripció dels convenis entre el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa i l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per construir aquests habitatges destinats al lloguer assequible.

"Hem d'evitar que l'habitatge es converteixi en una mena de coll d'ampolla i una restricció a la continuïtat del creixement econòmic i la creació d'ocupació", ha subratllat el president del Govern. Per això, Sánchez ha insistit a fer efectiu aquest dret constitucional, cosa que "evidentment interpel·la totes les administracions".

"NINGÚ" POT NEGAR AQUEST DRET FONAMENTAL

"Hi ha qui s'escuda en les competències, que efectivament en un Estat compost estan compartides, per ignorar el que crec que hauria de ser d'absoluta incumbència per a totes i cadascuna", ha lamentat.

El president ha recalcat que "ningú" pot negar aquest dret fonamental recollit a la Constitució i ha assegurat que el Govern d'Espanya entestarà tots els recursos, les capacitats i les palanques per fer efectiu aquest dret constitucional.

"Fer-ho efectiu evidentment interpel·la totes les administracions competents en aquest àmbit i el Govern d'Espanya, ja que evidentment si vol que s'estengui l'exemple, el que fa és assumir les seves responsabilitats", ha emfatitzat.

REPTE INTERGENERACIONAL

En aquest sentit, el cap de l'Executiu ha citat part del discurs de reelecció de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que li va donar especial protagonisme a l'assumpte de l'habitatge, per afegir després que "subscriu cadascuna de les seves paraules ".

"És una crisi de l'habitatge que afecta persones de totes les edats, per tant, aquest és un repte intergeneracional, així com les famílies de totes les mides", ha dit Sánchez en relació amb el discurs de la presidenta de la Comissió Europea.

Així mateix, el cap de l'Executiu ha assegurat que aquest tema es revesteix d'"un sentit d'urgència", cosa que ha portat el Govern a "multiplicar per vuit els recursos pressupostaris destinats a política d'habitatge, o impulsar el pla d'habitatge per al lloguer assequible".

UN DELS PRINCIPALS DESAFIAMENTS DELS PROPERS ANYS

D'altra banda, Sánchez ha cridat l'atenció sobre que el problema de l'habitatge també suposa "un repte demogràfic", del qual el Govern d'Espanya "no s'abstrau", ja que aquesta "crisi de l'habitatge és un dels reptes principals" dels propers anys".

"Aquesta legislatura és la legislatura de l'habitatge i, per tant, el Govern està treballant en la construcció d'aquest cinquè pilar de l'Estat del Benestar que és l'accés a l'habitatge", ha incidit el president, tot i que ha reconegut que "encara queda molt per fer”.

En aquest context, Sánchez ha recordat que la mitjana d'habitatge públic a Espanya “és infinitament inferior a la mitjana europea”. "Estem parlant que la mitjana europea està al nou o al deu per cent, ia Espanya estem molt per sota d'aquestes xifres, entre un 2 i un 3%", ha detallat el cap de l'Executiu, per després afegir que, amb aquesta realitat, l'habitatge s'ha “convertit per desgràcia en un privilegi inassolible per a tanta gent a Espanya”.

Així ho demostren, segons ha informat el president, les xifres de l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que situen l'habitatge com la segona preocupació més gran per als espanyols. "Aquest és el problema més gran al qual s'enfronta la ciutadania espanyola, un drama que impedeix als nostres joves agafar les regnes de la seva pròpia vida i d'emancipar-se", ha conclòs Pedro Sánchez.

HABITATGE, ECONOMIA I L'ICO SIGNEN CONVENI PER CONSTRUIR HABITATGES

Els ministeris d' Habitatge i Economia han signat amb l'ICO un conveni que mobilitzarà 6.000 milions d'euros en forma de préstecs i avals, destinats a promotors públics i privats, de manera que es crea una nova línia de préstecs a llarg termini de 4.000 milions, vinculats a l'Addenda del Pla de Recuperació, que finançarà habitatges de lloguer social o assequible, energèticament eficients.

D'altra banda, 2.000 milions d'euros més procedeixen dels Pressupostos Generals de l'Estat i s'integren en una línia per avalar i donar cobertura parcial a les operacions incloses al Pla.

Així, la promoció d'aquests 43.000 habitatges s'emmarca en l'aposta del Govern per incrementar el parc públic d'habitatge assequible, amb la construcció o la posada a disposició de més de 180.000 habitatges, cosa que avui ja es tradueix en més de 80.000 habitatges en diferents fases de desenvolupament.

TERMINIS I CONDICIONS

En concret, l'acord signat preveu el finançament d'operacions des de l'1 de gener de 2022 que compleixin les condicions establertes a l'accés al préstec, el qual s'haurà de sol·licitar abans de l'1 de juny de 2026 i formalitzar abans del 31 d'agost del 2026.

El receptor final ha de sol·licitar aquest préstec d' habitatge social a través de la seva entitat financera, o directament amb l'ICO. D'aquesta manera, aquest finançament es destinarà a projectes dirigits a incrementar el parc d'habitatge de lloguer social o rehabilitació del ja existent, i que inclou actuacions provinents del Programa per a la construcció d'habitatge de lloguer assequible en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació , habitatges de nova construcció en sòls públics i privats, la rehabilitació d'edificis que es destinaran al lloguer assequible o social, la compra de sòl per a la posterior construcció o actius que siguin titularitat de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb).

Així, aquells habitatges construïts a través d'aquests préstecs han de ser destinats al lloguer social o assequible, o cedits per a aquest ús, durant període mínim de 50 anys . Així mateix, els projectes hauran de finalitzar-se en diferents dates, en funció del tipus de projecte finançat, encara que el finançament del Programa per a la construcció del Pla de Recuperació haurà d'estar acabat abans del 30 de juny del 2026.

En concret, la construcció d'edificis a sòl urbanitzat s'ha de concloure abans que transcorrin quatre anys des de la formalització del préstec, amb possibilitat de prorrogar-lo dos anys més, mentre que en el cas de sòls no urbanitzats el termini és de vuit anys, amb possibilitat de sol·licitar una pròrroga que allargui quatre anys més aquest termini.

Finalment, en el cas de la rehabilitació , es comptarà amb un termini de quatre anys, amb possibilitat de sol·licitar una pròrroga de dos anys més. Des de la cartera d'Habitatge s'ha indicat que els projectes finançats han de complir uns requisits climàtics en què els edificis construïts han d'assolir un consum de menys del 20% d'energia primària que l'establert per a edificis de consum d'energia gairebé nul, segons les directrius nacionals; alhora que els rehabilitats han de reduir almenys un 30% de l'energia primària no renovable.