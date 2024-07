Canvis profunds a la vista al PNB: és l'adeu d'Andoni Ortuzar?

Ortuzar, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Revolució al Partit Nacionalista Basc (PNB)? El president del partit, Andoni Ortuzar, va defensar fa un temps la necessitat de renovar les candidatures de la formació, dur a terme un relleu generacional. Va advocar per noves formes, nous discursos i noves cares tant als comicis municipals i forals com als autonòmics. Ortuzar va destacar que la generació a què ell i Iñigo Urkullu pertanyien havia de fer un pas enrere, cedint el testimoni a aspirants més joves com l'actual lehendakari, Imanol Pradales. Actualment, el debat se centra en la direcció del partit i en les candidatures per als òrgans interns dels pròxims quatre anys.

Després d'una dècada al càrrec, Ortuzar va anunciar que al juliol hi hauria notícies sobre el procés de renovació de la direcció, que s'ha de completar abans de final d'any. S'espera que pròximament el partit reveli el calendari del procés a doble volta que sol aplicar en aquests casos.

Això podria passar el pròxim dimecres 31, durant la festivitat de Sant Ignasi, patró del partit, quan Ortuzar anunciï la data de l'Assemblea General que designarà la nova direcció per als propers 4 anys . Serà el dia que el PNB tanqui el curs polític retent homenatge al seu fundador i commemorant el 129è aniversari de la creació del partit, davant de l'estàtua de Sabino Arana a la seva seu principal de Bilbao.

L'activació del procés de renovació requerirà almenys 54 dies, durant els quals les organitzacions locals proposaran i triaran a doble volta els seus òrgans de direcció, tan territorials com nacionals. Segons els estatuts del partit, l'anunci i la convocatòria del procés s'han de fer amb sis mesos d'antelació, cosa que significa que el procediment culminarà el desembre d'aquest any o, a tot estirar, el gener del 2025.

Més enllà del que passi en el comandament del partit, també hi podria haver canvis a les territorials.

Euskadi va celebrar eleccions al seu Parlament el 21 d'abril passat, en què el PNB va obtenir 27 escons, els mateixos que Bildu, mentre que lluny de les forces nacionalistes van quedar el PSE (12) i el PP (7).