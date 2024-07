L'Executiva del PSOE dona el vistiplau a l'acord amb ERC

Foto: EuropaPress

L' Executiva Federal del PSOE ha acordat donar suport al preacord signat la vigília pel PSC i ERC que suposa establir un concert econòmic per a aquesta comunitat a canvi del suport per a la investidura del socialista Salvador Illa com a nou president català.

L'Executiva del PSOE s'ha reunit aquest dimarts al migdia i ha aprovat una resolució que "recolza plenament" aquest preacord i es compromet a impulsar-lo i fer-lo efectiu "en aquells punts on la seva materialització depengui de les institucions de caràcter estatal en què aquest partit té representació”, indiquen.

L'acord, presentat per ERC, comportaria una reforma de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) que s'ha de votar al Congrés dels Diputats i per a la qual no estan garantits els suports en aquest moment.

El PSOE ha acordat a més incorporar aquest preacord "a l'espai de negociació que manté amb ERC i que compta amb un mecanisme internacional d'acompanyament, verificació i seguiment", segons indiquen la resolució, a fi de treballar conjuntament "per garantir-ne el ple compliment" , afegeixen.

BALANÇ DE PERE SÁNCHEZ

Per comentar aquesta i moltes altres coses, el president del Govern, Pedro Sánchez, oferirà l'habitual roda de premsa de balanç del curs polític aquest dimecres 31 de juliol a La Moncloa a partir de les 11.00 hores, segons ha confirmat la portaveu del Executiu, Pilar Alegria.

Sánchez compareixerà davant dels mitjans al dia just abans de l'aturada estiuenca i l'endemà de declarar com a testimoni davant del jutge que investiga la causa contra la seva dona, Begoña Gómez, en què ha decidit acollir-se al seu dret a no contestar. Ho farà, a més a més, després d'haver presentat una querella contra el jutge Juan Carlos Peinado per un presumpte delicte de prevaricació.

Ha estat l'Advocacia General de l'Estat la que ha presentat la querella contra el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid.

A la denúncia, el fiscal de l'estat va abordar la decisió del jutge d'adoptar les paraules de Sánchez a Moncloa en lloc de la paraula escrita, dient que les preguntes que va fer sobre la mort de Sánchez eren el "marit" de Begoña Gómez, en lloc del president.