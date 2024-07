Xoc al nou CGPJ: no aconsegueixen escollir el president

Foto: EuropaPress

El nou Consell General del Poder Judicial (CGPJ) s'ha enfrontat aquest dimarts al seu primer bloqueig perquè no ha estat capaç d'aconseguir la majoria necessària de tres cinquens --12 vots-- per elegir el que serà el seu president els propers cinc anys.

Fonts jurídiques confirmen que demà tornaran a reunir-se per triar entre dos candidats: els magistrats del Tribunal Suprem Pilar Teso i Pablo Lucas . L'elecció d'aquest dimarts és la primera votació que celebren els 20 nous vocals de l'òrgan des que van prendre possessió del càrrec dijous passat, després de l'acord que el PP i el PSOE van assolir el 25 de juny per renovar un CGPJ que tenia el mandat caducat des del desembre del 2018.

Al Ple hi havia set noms sobre la taula, tres d'ells partien com a favorits en els primers contactes entre els vocals del sector conservador i els d'ala progressista: Pilar Teso , progressista moderada que ja va ser candidata el 2013; Pablo Lucas , progressista moderat proposat pel sector conservador, encarregat del control judicial al CNI; i Ana Ferrer , progressista, que va formar part del tribunal del 'procés'. Després de més de quatre hores i mitja de reunió, cap dels tres no ha aconseguit els suports necessaris per ser nomenat president del CGPJ i del Tribunal Suprem.

10 vocals van ser elegits pel PSOE i 10 pel PP , per la qual cosa calia que almenys dos es moguessin dels seus blocs. Les fonts consultades apunten que aquest dimarts els vocals han votat diverses vegades per anar descartant noms de la llista de set candidats. Finalment, la votació se n'ha reduït a dos: Teso i Lucas. Al moment de mesurar-se entre ells, cadascú ha aconseguit 10 vots.

La llei fixa que l'òrgan haurà d'elegir el president entre els tres o set dies següents al Ple en què es van proposar els noms dels candidats, que es va celebrar dijous 25 de juliol. Demà dimecres, els 20 vocals tornaran a reunir-se per intentar desencallar la situació.

Si en la votació de demà cap dels dos candidats arriba a la majoria exigida per la llei --és a dir 12 vots--, els vocals reiniciaran el procés d'elecció amb els set candidats proposats a la sessió constitutiva que va tenir lloc dijous passat 25 que, a més de Lucas i Teso, són: els magistrats de sensibilitat conservadora: Ángeles Huet --proposta pel bloc progressista--, Antonio del Moral, Carmen Lamela i Esperanza Córdoba.

ELS DOS MÉS VOTATS

Tot i que els dos candidats que queden sobre la taula per a la votació de demà són considerats progressistes, tots dos són de perfil moderat i històricament reuneixen afectes de l'ala conservadora. Hi ha els que recalquen que Teso sonava per presidir el CGPJ com a candidata del Govern en ocasions anteriors i això pot pesar en contra aquesta vegada; d'altres, però, insisteixen que continua sent un nom fort per liderar l'òrgan.

Teso fa 17 anys que és al Suprem. Recentment, va presentar un vot particular en què defensava que s'havia d'haver desestimat el recurs de l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) contra el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal de Sala de Memòria Democràtica en entendre que el seu càrrec no és incompatible amb la activitat professional de la parella.

En el cas de Lucas , aquestes fonts subratllen que ha estat proposat pels propis vocals conservadors. Ho qualifiquen com un magistrat "que al Suprem tothom vol" pel seu tarannà conciliador, que a més ha estat candidat al Tribunal Constitucional. Recentment, va ser ponent de la sentència que va anul·lar el nomenament de Magdalena Valerio com a presidenta del Consell d'Estat. Tots dos magistrats de la Sala Contenciosa Administrativa del Suprem van participar al tribunal que el 2019 va avalar per unanimitat l'exhumació del cadàver de Francisco Franco.