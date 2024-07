Els barons dissidents del PSOE carreguen amb duresa contra el pacte amb ERC

Foto: EuropaPress

Els 'barons' territorials de Castella-la Manxa i Aragó, Emiliano García-Page i Javier Lambán, respectivament, han estat els dos dirigents socialistes que més han criticat i han carregat públicament contra el preacord sobre finançament entre ERC i PSC que suposaria que Catalunya surti del règim comú, mentre que diverses federacions autonòmiques del PSOE s'han mostrat prudents en espera de conèixer més detalls d'aquest pacte perquè la regió catalana recapti el cent per cent dels impostos.

Així s'han anat pronunciat diferents dirigents socialistes després que ERC anunciés aquest dilluns un preacord per investir el candidat del PSC, Salvador Illa , que suposaria, entre altres coses, que Catalunya surti del règim comú i comenci a recaptar i gestionar el cent per cent dels impostos.

El primer a mostrar el seu rebuig frontal a aquest preacord ha estat el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que va posar un missatge a la xarxa social 'X' en què a més critica que els socialistes no sortissin a donar-ne la versió i explicar-ne els detalls. En el seu missatge, Page es va mostrar "perplex" que, després d'aquest preacord, hi hagi un "silenci eixordador" per part del PSOE davant del que considera un "greu atemptat a la igualtat". "O és un assentiment intolerable, o un sentiment d'estupefacció com la que tenim la immensa majoria dels espanyols", afegeix.

En termes semblants s'ha expressat l'expresident d'Aragó i líder dels socialistes aragonesos, Javier Lambán, que ha titllat d'"inadmissible" el preacord perquè, segons ell, suposarà "una fallida brutal de la igualtat entre tots els espanyols" . "L'independentisme aconsegueix tots els seus objectius i el PSOE pot lliurar Espanya a canvi de la investidura de Salvador Illa", ha alertat.

El que és clar és que tots aquells que s'han atrevit a aixecar la veu no formen part de la Comissió Executiva Federal, que és l'òrgan executiu del PSOE.

LA RESTA OPTEN PER LA PRUDÈNCIA

Sobre aquest preacord també s'han anat pronunciant altres baronies autonòmiques del PSOE, encara que han optat per la cautela i la prudència fins a conèixer més detalls i la versió socialista d'aquest preacord. Des del Govern socialista d'Astúries, la vicepresidenta i presidenta en funcions del Principat, Gimena Llamedo , ha eludit comentar aquest pacte per investir Salvador Illa fins a conèixer els termes exactes per poder fer una valoració "més precisa".

Mentrestant, el secretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha advertit que aquest preacord d'ERC i PSC a Catalunya no pot fer fallida el principi de solidaritat perquè això suposaria "fallar al conjunt dels espanyols" i, per tant, es posicionaria "radicalment en contra".

Per la seva banda, el secretari general del PSOE d'Andalusia, Juan Espadas, ha convidat el president de la Junta, Juanma Moreno, que també sol·licitin la gestió dels serveis i les competències que estan a l'Estatut amb la idea que igualar-se" sempre per dalt”, alhora que ha demanat a l'Estat garantir la solidaritat.

I la diputada del PSOE balear al Congrés, Milena Herrera , ha preferit ser "prudent" i no pronunciar-se sobre l'acord que s'ha aconseguit les últimes hores entre el PSC i ERC per investir el socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat catalana pel fet que, ha dit, esperarà que "es coneguin els detalls".

PRESIDENTS DEL PP ANUNCIEN MESURES LEGALS

En contraposició, els presidents autonòmics del PP han carregat durament contra aquest preacord, i han avançat fins i tot la seva intenció d'acudir als tribunals. El president de Múrcia, Fernando López Miras, ha anunciat aquest dimarts que si es confirma l'opció del concert per a Catalunya, que "afecta tothom", la seva comunitat utilitzarà "totes les eines" que estiguin a la seva disposició, tant jurídiques, institucionals com a polítiques. Mentrestant, el seu homòleg a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco , ha anunciat que anirà als tribunals" en una "batalla judicial sense precedents" si es confirma l'acord entre ERC i el PSOE, que suposa "un robatori a Castella i Lleó ja Espanya”.

El president andalús, Juanma Moreno, ha advertit que "respondrà" davant l'"amenaça" d'una independència fiscal per a Catalunya, que el Govern autonòmic aprecia inconstitucional. Alhora, el pressent de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha avançat que farà "tots els passos endavant" per defensar-se del que ha qualificat de "cop d'estat fiscal".

"La solidaritat està a punt de morir a Espanya gràcies al PSOE i això no ho tolerarem", ha asseverat. En la mateixa línia, la presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, ha denunciat que aquest principi d'acord suposa un atac directe al "cor de l'Estat". I el titular de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, ha manifestat també el seu rebuig i ha proclamat que no permetrà que es trenqui el principi d'igualtat entre territoris.

Finalment, el conseller de Presidència, Justícia i Administració Local de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha assenyalat que el finançament "a la carta per a Catalunya" és "il·legal", ja que "no hi cap a la Constitució i trenca amb el principi de solidaritat entre regions".