Sumar, Podemos i IU retiren el seu suport a Maduro i demanen "més transparència"

Sumar, Podem i IU han sol·licitat més transparència sobre l'escrutini dels comicis a Veneçuela, de manera que matisen les seves posicions inicials de dilluns passat, quan càrrecs de les tres formacions van demanar reconèixer els resultats oferts de la Comissió Nacional Electoral, que donaven la victòria al president del país Nicolás Maduro.

A través del seu perfil a la xarxa social 'X', Sumar ha manifestat que les eleccions a Veneçuela han de comptar amb la "major transparència a l'escrutini dels resultats", per recalcar que és el que reclamaven "des de l'inici" i ho que "demanen institucions com el Centre Carter i els governs de Colòmbia, Brasil i Xile".

"És necessari treballar amb respecte i prudència per tal de garantir un compromís ferm per avançar en una via democràtica de no-violència i de pau", aprofundeix el partit.

Dilluns passat i en una compareixença de premsa, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha dit que "cal reconèixer els resultats electorals" a Veneçuela, si bé ha defensat que s'actués amb "transparència" si hi ha dubtes sobre l'escrutini.

Podem reclama que es publiquin totes les actes

En el cas de Podem el seu secretari d'Organització, Pablo Fernández, ha reclamat que es publiquin "totes les actes" dels comicis presidencials de Veneçuela, encara que denuncia també la "dreta veneçolana" de proferir un discurs "obertament colpista".

"Que es faci tot amb transparència", ha manifestat davant dels mitjans qüestionat sobre la situació de Veneçuela. Tot i això, el partit morat va reclamar dilluns passat a la comunitat internacional que assegurés el "respecte als resultats electorals" a Veneçuela, que segons va exposar havia comptat amb més de 1.000 observadors, i donant per guanyador Nicolás Maduro.

Aquesta tarda i també a les xarxes socials, el coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo, ha valorat com una proposta "sensata" la postura del president de Colòmbia, Gustavo Petro, que ha convidat el Govern veneçolà a permetre un escrutini perquè les eleccions veneçolanes acabin en pau, a més de trucar al president, Nicolas Maduro, ia l'oposició a segellar un acord per garantir el respecte màxim per força perdedora dels comicis.

La seva formació dilluns passat va emetre un comunicat en què demanava a l'oposició veneçolana que reconegués els resultats d'aquests comicis i la victòria del president Nicolás Maduro.

"Aquesta proposta assenyada del president de Colòmbia, Gustavo Petro, és un bon camí sens dubte. Des de l'amistat dels pobles i mirant el bé comú", ha apuntat Maíllo.

Avui ha transcendit que el Centre Carter, especialitzat en l'observació d'eleccions, ha conclòs que els comicis de diumenge passat a Veneçuela no tenen prou integritat electoral i incompleixen els estàndards internacionals, per la qual cosa "no es poden considerar democràtiques".

I el president del Govern, Pedro Sánchez, també ha manifestat que la transparència en els comicis veneçolans és "imperativa" i que cal que es verifiquin "totes les actes de totes les taules" per reconèixer el guanyador.

Més Madrid va defensar dimarts la necessitat d'una verificació

Dimarts Més Madrid va defensar que són necessàries "garanties de verificació i transparència" en els comicis de Veneçuela celebrats aquest diumenge --on Nicolás Maduro va aconseguir el 51% dels vots-- i ha demanat "respectar" la "voluntat democràtica del poble veneçolà ".

Al·ludia que la transparència és una "condició bàsica arreu del món" i la formació madrilenya remarcava que això també ho sol·liciten els presidents llatinoamericans Gabriel Boric (Xile), Gustavo Petro (Colòmbia) i Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).