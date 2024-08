Les autonomies es rebel·len contra el finançament singular: denuncien que "trenca" la igualtat entre espanyols

El president del Govern, Pedro Sánchez (i), i el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès (d), durant una reunió al Palau de la Generalitat, el 24 de juliol de 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya) - EP

L'anunci de l'acord per al finançament singular de Catalunya signat entre els socialistes i ERC ha sacsejat la política espanyola i ha generat crítiques dins i fora de l'executiu. Especialment crítics han estat els presidents de les comunitats presidides pel Partit Popular, que han sortit en tromba per carregar contra el nou acord de Pedro Sánchez.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha insistit que la proposta perquè ERC doni suport a la investidura de Salvador Illa com a president català a canvi de gestionar el cent per cent dels tributs en aquesta Comunitat Autònoma "trenca amb el sistema de finançament i amb la igualtat de tots els espanyols".

"No ens sembla ni la forma ni el fons adequat", ha dit aquest dimecres la líder de l'Executiu balear en declaracions als mitjans, després de visitar la Copa del Rei MAPFRE al Reial Club Nàutic de Palma, i després de ser preguntada per la reunió que va mantenir aquest dimarts amb el president del Govern, Pedro Sánchez.

En aquesta línia, ha afirmat que cal analitzar la lletra petita de l´acord, ja que està en fase de preacord. Tot i això, ha remarcat que "trenca" amb la igualtat entre espanyols, "com ja ho va trencar" la Llei d'amnistia.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha carregat contra l'acord i ha intentat acorralar Pedro Sánchez assenyalat que "només queda el sanxisme i el socialisme valencià" per recolzar el pacte entre el PSC i ERC , perquè "no he sentit cap altre líder del Partit Socialista de tot Espanya defensar aquesta singularitat".

Així, sobre les crítiques de dirigents socialistes a l'acord, Mazón ha afirmat: "Afortunadament encara hi ha vida a Mart, així que no perdrem l'esperança. A mi m'agradaria que aquesta solidaritat, aquesta progressivitat i aquesta igualtat entre els espanyols la defensessin els socialistes valencians, però estic perdent l´esperança”.

Des d'Andalusia, la consellera d'Economia, Hisenda i Fons Europeus i portaveu del Govern andalús, Carolina España, ha reclamat aquest dimecres al president del Govern, Pedro Sánchez, que "respecte els andalusos igual que respecta els independentistes".

Per a la consellera, la "falta de diàleg i de respecte de Sánchez amb els andalusos és constant", conclusió que ha portat el Govern andalús a interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem per incomplir Sánchez l'obligació de convocar la Conferència de Presidents .

"Qüestions vitals per a Andalusia, com el finançament, la immigració, la sequera o la vivenda necessiten el consens i el diàleg que se'ns està negant", ha apuntat la consellera.

Aragó demana una conferència de presidents

El Govern d‟Aragó ha presentat un recurs contenciós administratiu per exigir la celebració d‟una reunió de la Conferència de Presidents, iniciativa processal que l‟Executiu mantindrà fins que es confirmi la convocatòria de l‟esdeveniment. Ho ha autoritzat aquest matí el Consell de Govern.

La vicepresidenta del Govern regional, Mar Vaquero, a la roda de premsa posterior al Consell, ha dit que altres comunitats autònomes ja han presentat el recurs i que Aragó el mantindrà fins que no rebi la convocatòria oficial de la Conferència. "No tenim gaires raons per atorgar credibilitat als anuncis i declaracions que de vegades ens han arribat des del Govern d'Espanya".

"Lamentem haver d'arribar a aquest tipus de procediment" davant de "la inobservança" del reglament de la Conferència de Presidents per part del Govern d'Espanya, ha continuat Vaquero.

Ha assenyalat que el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha estat tractant alguns assumptes "de forma bilateral" amb els seus socis i "el tema més flagrant és el del finançament autonòmic", afegint que la Conferència de Presidents "s'hi hauria d'haver celebrat fa molt de temps".

Vaquero ha considerat que si Sánchez volgués arribar a acords amb les comunitats autònomes "s'estarien celebrant amb normalitat" les Conferències de Presidents, però "hi ha una clara intenció de fugida, d'ignorar els interessos de gran part dels espanyols", comentant que la finançament autonòmic "serveix de penjador per a tota la resta, com les infraestructures i altres inversions", d'aquí la conveniència de reunir la Conferència.

Crítiques internes des de les files socialistes

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha aprofundit aquest dimecres en les crítiques al preacord amb ERC en una declaració institucional en què s'ha mostrat convençut que el PSOE "no acabarà avalant" la proposta perquè ERC recolza la investidura de Salvador Illa com a president català a canvi de gestionar el cent per cent dels tributs en aquesta comunitat autònoma.

Ha dit que el document, que només es coneix pel que ha dit ERC i no el mateix PSOE segons el seu argument, no el vincula i no el representa. "No pot prosperar al Congrés. No ho puc recolzar i confio que el meu partit no ho toleri".

A més, el secretari general del PSOE a Castella i Lleó, Luis Tudanca, ha assegurat estar "tranquil" després de conèixer el pacte entre el PSC i ERC perquè està convençut que les propostes dels independentistes "no es duran a terme", alhora que ha traslladat el seu rebuig que hi hagi un finançament "singular" per a Catalunya que perjudiqui Castella i Lleó dins la seva defensa de la "igualtat i la solidaritat" entre territoris.

En termes semblants s'havia expressat dimarts l'expresident d'Aragó i líder dels socialistes aragonesos, Javier Lambán, que ha titllat d'"inadmissible" el preacord perquè, segons ell, suposarà "una fallida brutal de la igualtat entre tots els espanyols".

"L'independentisme aconsegueix tots els seus objectius i el PSOE pot lliurar Espanya a canvi de la investidura de Salvador Illa", ha alertat.

Sis federacions socialistes donen suport a l'acord

Les federacions autonòmiques del PSOE a Múrcia, les Balears, Cantàbria, Galícia, Navarra i el País Valencià han avalat les últimes hores el preacord amb ERC.

Per la seva banda, hi ha altres barònies autonòmiques que han preferit no posicionar-se gaire, com és el cas de Madrid i Astúries, entre d'altres, que tampoc han donat suport, encara que no ho han rebutjat i esperen veure el detall d'aquest preacord que serviria per investir el candidat del PSC, Salvador Illa.

D'aquesta manera, el secretari general del PSOE de Cantàbria, Pablo Zuloaga, ha defensat l'acord sostenint que "el Govern d'Illa a Catalunya serà bo per a Espanya i per a Cantàbria", i ha assenyalat que el PSOE és "un partit de majories i d'acords” i que el nostre país “requereix de política amb altura de mires”.

En el cas del líder dels socialistes gallecs, José Ramón Gómez Besteiro, ha donat suport que se li atorgui a Catalunya un "finançament singular" en assegurar que és una demanda que els socialistes gallecs reclamen per a Galícia.

"Galícia està reclamant durant molts anys un finançament singular basant-se en criteris com en envelliment de la població i la dispersió, és a dir, tot el que implica un cost més gran per presentar un servei", ha dit per sostenir que "no es pot discutir ara" el "finançament singular" que tots reclamen per a "Galícia".

Per part seva, la secretària general del PSPV-PSOE i ministra de Ciència, Innovació I Universitats, Diana Morant, ha assegurat aquest dimecres que el preacord per investir Salvador Illa "és positiu" i "avança pel camí de la convivència".

"L'acord aconseguit entre el PSC i ERC per fer Salvador Illa president és positiu, avança pel camí de la convivència i la normalitat constitucional i política", ha explicat la líder dels socialistes valencians.