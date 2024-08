El PP acusa el Govern central de canviar "la fórmula de l'Estat" sense consultar la ciutadania

El portaveu del PP, Miguel Tellado. Foto: Europa Press

La vicesecretària de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz , ha criticat el president del Govern, Pedro Sánchez , per voler "canviar la fórmula de l'Estat" sense ni tan sols "preguntar als espanyols", després que defensés dimecres la quota per Catalunya com “un pas cap al federalisme”.

En una entrevista a RNE , Muñoz ha censurat que el cap de l'Executiu estigui "pensant a canviar la fórmula de l'Estat sense preguntar als espanyols", després que aquest es congratulés que el concert català avança de manera "inqüestionable" cap a la " federalització" de l'estat autonòmic.

Alhora, ha lamentat que el preacord entre PSC i ERC "és profundament reaccionari" i que perjudicarà "tots els espanyols" , ja que els diners que es destinin al concert econòmic "li quedaran tot Catalunya" , en detriment de les comunitats autònomes que menys fons, inversions i drets tenen.

"Aquesta forma de governar Espanya, aquesta forma de governar el seu partit, aquesta forma d'entendre el diàleg que no és un diàleg, és el sotmetiment al xantatge per aconseguir allò que ell vol. Això no és una forma de governar i al final els qui ens veiem perjudicats som tots els espanyols", ha conclòs.

"Que preguntin a la militància"

En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado , que preguntat al PSOE per què no sotmet la quota catalana als seus militants per valorar si tenen el seu suport, com ho farà ERC amb les bases , i ha vaticinat que si finalment ho fes “tindria una forta oposició ”.

Així ho ha dit en una entrevista a Telecinco en què també ha criticat que "no pot ser" que "tota Espanya estigui pendent" que "8000 militants d'ERC" tinguin a la mà el futur del model territorial del país.

"Per què el Partit Socialista no truca a consulta els seus militants? Per què els militants socialistes no poden també participar d'una consulta i valorar si aquest acord és satisfactori", ha qüestionat, per després respondre que el que passaria és que tindria "una forta oposició" interna, com la que mostren en públic Page o Lambán.