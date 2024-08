La revolta dels barons: 3 federacions socialistes volen debatre el concert català

Lambán, Page i el valencià Ximo Puig. Foto: Europa Press

Les federacions socialistes d' Aragó i de Castella-la Manxa donen suport a la petició del secretari general dels socialistes d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de convocar el Consell Polític Federal per parlar sobre finançament autonòmic, després del preacord entre PSC i ERC per establir un concert fiscal a Catalunya.

El líder del partit a Aragó, Javier Lambán, considera "oportú" que es reuneixi aquest òrgan del partit, en què hi ha la direcció federal al costat de tots els secretaris generals a les comunitats autònomes, per debatre els acords aconseguits amb ERC.

Lambán ha ressaltat que “la reunió del Consell de Política Federal és oportuna i necessària perquè és un tema de transcendència que afecta el finançament de totes les comunitats autònomes”.

D'aquesta manera se suma a la petició llançada per Gallardo al president del Govern i secretari general, Pedro Sánchez, perquè convoqui aquest Consell, i així dialogar i definir la postura pel que fa al finançament autonòmic "un tema transcendent", segons ha remarcat.

Segons el parer del líder socialista a Extremadura és la millor opció per al PSOE perquè és "l'espai adequat" per parlar "amb honestedat i amb lleialtat" per crear un sistema de finançament que no només serveixi per a aquest moment sinó que es consolidi en el futur "governi qui governi" a Catalunya ia Espanya.

En la mateixa línia s'ha posicionat el PSOE de Castella-la Manxa, que es mostra partidari que es reuneixi el Consell Polític Federal, segons han indicat a Europa Press des d'aquesta federació, que fins i tot assenyalen que aquest òrgan s'hauria d'haver reunit abans.

García Page, la principal veu crítica del PSOE amb els acords amb l'independentisme, va carregar amb duresa dimecres passat 31 de juliol contra el preacord, el va qualificar de "vergonyós" i fins i tot va vaticinar que no arribarà a veure la llum al Congrés dels Diputats.

D'aquesta manera, Extremadura, Aragó i Castella-la Manxa demanen obrir el diàleg intern al PSOE, després que ERC anunciés que aquest preacord significa que Catalunya sortiria del règim comú de les comunitats autònomes i recaptaria i gestionaria la totalitat dels impostos que es paguen en aquesta comunitat.