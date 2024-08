Euskadi considera "injustes" les crítiques a la insolidaritat

Bingen Zupiria, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El conseller de Seguretat del Govern Basc, Bingen Zupiria, ha denunciat que les crítiques al suposat caràcter "insolidari" del Concert Econòmic d'Euskadi , realitzades des de certs àmbits polítics arran de l'acord entre el PSOE i ERC en matèria de finançament per a Catalunya, " no són justes", si bé no considera que el concert que regula les relacions econòmiques i financeres entre Euskadi i l'Estat espanyol estigui "en perill" .

Zupiria, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia , s'ha referit, així, al debat sobre l'acord entre ERC i el PSOE per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, que aquest divendres serà sotmès a votació entre els afiliats de la formació catalana.

Aquest acord inclou un canvi del model de finançament de Catalunya, que en determinats sectors s?ha interpretat com una fórmula equiparable al Concert Econòmic basc.

Zupiria ha recordat que "a la base" del "problema polític" que s'ha posat en relleu els últims anys entre Catalunya i l'Estat hi ha, precisament, el tema del finançament. En aquest sentit, ha assenyalat que bona part dels catalans estima que la comunitat autònoma té un finançament “insuficient”, i que aporta a l'Estat “més del que rep”.

El conseller s'ha referit, a més, a les crítiques al suposat caràcter "insolidari" del Concert basc que, arran de l'acord entre socialistes catalans i ERC, han ressorgit els últims dies des de diversos àmbits polítics i institucionals.

Blindat

Zupiria ha afirmat que, malgrat aquesta reacció, no creu que el Concert Econòmic d'Euskadi estigui "en perill". El conseller ha recordat que aquesta norma --que atorga a Euskadi àmplies competències en matèria de fiscalitat i finançament-- té la base en la "tradició foral" dels territoris bascos; que està reconeguda a l'Estatut de Gernika ia la Constitució; i que ha estat acceptada per les institucions europees.

A més, ha destacat que el Concert no és fruit d´una "gràcia" concedida a Euskadi, sinó d´un acord bilateral entre les institucions basques il´Estat i que, per tant, ha de ser gestionat en aquest mateix àmbit. Alhora, ha denunciat que "no és just" qualificar d'"insolidari" aquest instrument.