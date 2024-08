Nova reunió per triar el president del CGPJ: hi haurà fumata blanca?

La seu del CGPJ. Foto: Europa Press

El nou Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es reuneix des de les 11 del matí d'aquest 5 d'agost per intentar escollir el president després de dos dies de votacions sense èxit la setmana passada . Els candidats Pilar Teso, proposada per l'ala progressista, i Pablo Lucas, recolzat pels conservadors , van empatar amb 10 vots cadascun. El procés d'elecció es reiniciarà amb els 7 magistrats del Tribunal Suprem: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Angeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas i Pilar Teso.

La reunió anterior del Ple, dimecres 31 de juliol, va acabar sense avenç, ja que tant Teso com Lucas van continuar empatats. Un dia abans, el CGPJ havia enfrontat el seu primer bloqueig perquè no va aconseguir els 12 vots necessaris per elegir el president. Aquest dimarts va ser la primera votació dels 20 nous vocals de l'òrgan des que van assumir els càrrecs dijous anterior, després d'un acord entre el PP i el PSOE per renovar un CGPJ amb mandat caducat des del desembre del 2018.

Els favorits inicials eren Teso, Lucas i Ana Ferrer. Després de diverses votacions, els candidats es van reduir a Teso i Lucas, que van obtenir 10 vots cadascun. Les expectatives per dilluns no són optimistes, segons fonts jurídiques, tot i que es reconeix que és un moment històric, especialment per a l'ala progressista que busca que una dona presideixi el CGPJ per primer cop. L'ala conservadora, per la seva banda, continua recolzant Lucas.

A la història del CGPJ, només hi ha hagut un CGPJ progressista. Si Lucas, proposat pels conservadors, es converteix en president, es percebria una manca de sensibilitat democràtica en aquest sector. La situació es podria prolongar, ja que els dos blocs no semblen disposats a cedir.

La possibilitat d'altres candidats diferents dels set ja coneguts és nul·la. Tot i que s'ha esmentat Esperanza Córdoba com a possible candidata de consens, el seu perfil no és considerat adequat.

L'associació Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) ha demanat que per primera vegada una dona sigui presidenta del CGPJ, subratllant la desigualtat a la cúpula judicial. La viceportaveu del Secretariat de l'associació, María del Prado de l'Escoda, destaca que, malgrat que gairebé el 60% de la carrera judicial està composta per dones, n'hi ha molt poques en llocs de lideratge. Escoda afirma que és el moment de reflectir la realitat social i judicial a la presidència del CGPJ i del Tribunal Suprem.