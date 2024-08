Isabel Díaz Ayuso explota: "Catalunya està okupada"

Ayuso ha criticat la situació política actual. Foto: Europa Press / Canva Pro

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciat aquest dilluns que Catalunya està "okupada" mentre que la resta d'Espanya, sent "la víctima", està pagant "les factures", ha apel·lat als barons del PSOE perquè "entrin en raó", els ha preguntat "quan estaran aguantant" i ha demanat que pensin que es deuen "als ciutadans i als espanyols per sobre de tots els altres".

"Han expulsat tot el que és espanyol, però nosaltres com la víctima d'una okupació seguim pagant totes les factures. I això els barons del PSOE i els votants socialistes ho empassaran tota la vida? Tota l'estona?", ha llançat la presidenta autonòmica en una entrevista concedida a COPE .

Díaz Ayuso ha advertit que des del Govern central "intentaran" comprar els barons socialistes "amb diners". "Tu tranquil, que jo et donaré tant a Astúries. Quants diners vols? Presa, dineret per aquí, bilaterals per allà", ha plantejat la presidenta autonòmica, que preveu que es compri "a base de talonari i d'endeutament bilionari" a Espanya.

La líder madrilenya ha carregat contra l'acord entre ERC i el PSOE per investir el líder del PSC, Salvador Illa, previsiblement aquesta setmana, que ha definit com a "secessió fiscal" que obre la porta a un "desballestament econòmic" que suposa, a més, que si es torna "a un colpisme com el que es va patir el 17", ara "hi haurà diners il·limitats de tots els espanyols".

Alhora, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha recordat que des del seu Executiu regional porten "denunciant molt de temps" aquesta situació i l'objectiu de portar Espanya a "una república federal plurinacional" mentre que es titllava la Porta del Sol de l'"ala dura, de l'ala radical i els extremistes del PP".

Ayuso ha descrit un Govern "sense límits" que després del seu pas deixarà un país en què "no quedarà una institució dreta, no hi haurà una separació de poders efectiva, no hi haurà un Estat de dret fort "i l'economia del qual "s'està veient perjudicada enormement a base d'ocupació pública, de destruir el teixit productiu de les pimes i de la manca de projectes d'inversió real en els problemes principals".

La mandatària autonòmica creu que les conseqüències del pactat duraran i ha plantejat "com es desfà aquest dany" i es "reverteix" la situació actual. Creu que Sánchez té "sort" perquè la majoria de les autonomies les governa el PP que ha "demostrat al llarg del temps que sap fer les coses".