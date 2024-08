El nou CGPJ torna a estar bloquejat: fracassa la tercera reunió per triar president

Aquest dilluns l'òrgan de govern dels jutges ha tornat al punt de partida

El nou Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha fracassat aquest dilluns en què era el seu tercer dia de votacions per elegir el seu president després que el Ple hagi conclòs sense que cap dels set candidats que estaven sobre la taula hagin demanat els suports necessaris. El Ple es tornarà a reunir el dia 19 d'agost.

Fonts jurídiques han explicat que la reunió d'aquest dilluns ha conclòs després que la setmana passada se saldés amb una sèrie de votacions infructuoses per l'empat a 10 entre els dos candidats que quedaven sobre la taula, la magistrada Pilar Teso --a proposta del ala progressista- i el magistrat Pablo Lucas --promogut pels conservadors.

Aquest dilluns l'òrgan de govern dels jutges ha tornat al punt de partida. És a dir, s'ha reiniciat el procés d'elecció amb els set candidats, tots magistrats del Tribunal Suprem: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Àngels Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas i Pilar Teso.

L'última reunió del Ple es va produir dimecres passat, quan els vocals es van asseure a taula en dues ocasions diferents per intentar desencallar la situació. En primera instància, tant Teso com Lucas van empatar. Després de la represa, les posicions van seguir fixes, per la qual cosa els vocals ni tan sols van repetir la votació.

El primer bloqueig del nou CGPJ

Un dia abans, dimarts passat, el CGPJ es va enfrontar al seu primer bloqueig al no haver estat capaç d'aconseguir la majoria necessària de tres cinquens --12 vots-- per triar el que serà el seu president els propers cinc anys.

La de dimarts era la primera votació que celebraven els 20 nous vocals de l'òrgan des que van prendre possessió del càrrec després de l'acord que el PP i el PSOE van assolir el 25 de juny per renovar un CGPJ que tenia el mandat caducat des del desembre del 2018.

Al Ple hi havia set noms sobre la taula i tres partien com a favorits en els primers contactes entre els vocals del sector conservador i els de l'ala progressista: Pilar Teso, progressista moderada que ja va ser candidata el 2013; Pablo Lucas, progressista moderat proposat pel sector conservador, encarregat del control judicial al CNI; i Ana Ferrer, progressista, que va formar part del tribunal del 'procés'.

Les fonts consultades van apuntar que aquest dimarts els vocals van votar diverses vegades, fins a set, per anar descartant noms de la llista de set candidats. Finalment, la votació es va reduir a dues: Teso i Lucas. En el moment de mesurar-se entre ells, cadascú va aconseguir 10 vots.