El silenci de Zapatero: el PP acusa l'expresident de ser "còmplice" del frau a Veneçuela

Zapatero va ser observador internacional i segueix sense pronunciar-se

La portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat ha demanat aquest dilluns al president del Govern, Pedro Sánchez, que censuri l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero pel seu paper com a observador del procés electoral veneçolà --convidat pel president de Veneçuela, Nicolás Maduro-- i ha advertit que el "silenci" del Govern li està fent "còmplice del frau electoral" a Veneçuela.

"El silenci del Govern durant aquesta setmana ja ho fa còmplice del frau electoral", ha afirmat Montserrat en roda de premsa a la seu del PP; abans d'asseverar que "l'Executiu de Sánchez s'ha de posicionar i aclarir si és del costat del règim de Madur o del costat de la democràcia i dels demòcrates".

D'aquesta manera, ha recordat que el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, compareixerà "tarda i forçat" al Senat --on els 'populars' tenen majoria absoluta-- per donar compte de la política exterior de l'Executiu respecte a Veneçuela.

Feijóo insisteix a reconèixer el candidat de l'oposició

Alhora, ha subratllat que el Partit Popular Europeu (PPE) demanarà al setembre una resolució del Parlament Europeu perquè l'Eurocambra reconegui l'opositor i al seu parer president electe de Veneçuela, Edmundo González, com a president veneçolà "per seguir defensant des d'Europa un missatge clar i transparent en defensa dels valors democràtics".

En la mateixa línia, el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit aquest mateix dilluns que Edmundo González sigui reconegut com a nou president de Veneçuela, per la qual cosa ha apel·lat a iniciar un "procés de transició" al país. per complir el desig majoritari dels veneçolans expressat el 28 de juliol".

Feijóo ha assenyalat que les actes electorals que ha fet públiques l'oposició, que donen una victòria a la Plataforma Unitària Democràtica (PUD) amb gairebé del 80% dels vots davant de Nicolás Maduro, "són aclaparadores". "Edmundo González és el president electe i legítim de Veneçuela i així ha de ser reconegut", ha reivindicat en un missatge que ha publicat a la xarxa social X.

On és Zapatero?

Paral·lelament, els populars han demanat al cap de l'Executiu que censuri el que fos president del Govern d'Espanya pel seu paper com a observador en el procés electoral veneçolà criticant el silenci de Zapatero "des de la tupinada electoral de Maduro".

"On és Zapatero?", s'ha preguntat l'eurodiputada popular abans d'assegurar que "porta amagat des de la tupinada electoral". Per això, segons ha dit, tant el PPE com els socialistes europeus demanaran la compareixença de Zapatero a la Comissió d'Exteriors de l'Eurocambra.

"Zapatero, a més a més d'haver estat un president nefast, està demostrant que és un mal demòcrata per prestar-se a donar cobertura a un règim autoritari, violent i repressiu sense garanties per a l'oposició i tots els ciutadans veneçolans", ha sentenciat Montserrat abans de subratllar que l'exlíder socialista "haurà d'explicar davant d'Europa per què avala un règim dictatorial".