Guerra torna a la càrrega i exigeix al PSOE impedir l'"atropellament de la quota catalana"

Alfonso Guerra. Foto: Europa Press / Canva Pro

L' exvicepresident del Govern socialista de Felipe González, Alfonso Guerra, ha instat el PSOE a donar una "resposta contundent" al concert econòmic de Catalunya, pactat amb ERC en el marc de la investidura del socialista Salvador Illa, recalcant que és un "atropellament" i un "llatrocini que elimina la solidaritat entre els espanyols".

"L'acord amb els independentistes destrueix la concepció de l'Estat que estableix la Constitució del 1978. I ho fa de manera fraudulenta, sense atenir-se a les regles exigides per canviar la Constitució", ha assegurat l'exdirigent socialista en una entrevista al diari El Mundo.

Per a Guerra, l'objectiu del concert econòmic, que treu Catalunya de la caixa comuna amb altres comunitats, "és afavorir" unes regions "en detriment d'altres". A parer seu, "és molt greu" que no hi hagi una "resposta contundent" del PSOE. “Els socialistes no poden donar suport a un llatrocini que elimina la solidaritat entre els espanyols; els socialistes no poden emparar la desigualtat”, ha defensat.

L'exvicepresident ha recordat que el PSOE es va convertir en "el partit dels andalusos" quan va defensar la igualtat al referèndum del 1981. "Si ara els socialistes no impedeixen aquest atropellament estaran treballant per a la dreta, els regalarà al PP convertir-lo en el partit que defensa els andalusos", ha avisat.

"És un camí cap a la independència"

Guerra ha retret les paraules del president del Govern, Pedro Sánchez, que ha defensat que el pacte ERC-PSC és un pas "inqüestionable" en la "federalització" de l'estat autonòmic, ja que, segons la seva opinió, "no diuen la veritat". “És un camí cap a la confederació, cap a la independència de Catalunya ”, ha alertat.

En aquest sentit, l'exvicepresident ha reconegut situar-se molt a prop d'altres dirigents del partit, com ara Emiliano García-Page (Castella-La Manxa), Javier Lambán (Aragó) o Miguel Ángel Gallardo (Extremadura); els barons del PSOE més crítics amb un concert català .

D'altra banda, sobre la situació a Veneçuela, Guerra ha reivindicat que al país "ha triomfat la democràcia", alhora que ha retret la "tirania" de l'actual president, Nicolás Maduro, que es nega a "lliurar el poder". Així, ha assenyalat que creu que la "dilació" a l'entrega de les actes electorals "apunta que les està falsificant".