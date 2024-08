Felipe González, com Alfonso Guerra: "Jo no votaria la quota catalana"

González, en un acte públic. Foto: Europa Press

L'expresident del Govern Felipe González considera que els diputats del PSOE al Congrés no podran defensar a les seves pròpies comunitats un acord per establir un concert fiscal a Catalunya, que suposa "trencar la solidaritat" entre territoris i els llança una advertència: "Jo no el votaria".

Al seu parer, l'acord segellat per PSC i ERC és un "regal" a l'independentisme en el moment que són "més febles", va en contra de les resolucions del PSOE a l'últim Congrés Federal i en contra del que sostenia fa tot just dues setmanes la número dos del partit, la vicepresidenta María Jesús Montero, ia més xoca amb la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes i per aplicar-ho caldria canviar el sistema i reformar la Constitució.

En aquest context, i en ser interrogat sobre si els diputats socialistes han de votar en contra d'aquest acord a la Cambra Baixa, González sosté que ell és lleial al que el PSOE va decidir al seu congrés, a la Declaració de Granada de 2013 ia els successius programes electorals, i assenyala que "cadascú ha d'assumir la seva pròpia responsabilitat".

"Jo no dic a cadascú el que ha de fer", ha declarat a Europa Press , tot i que a continuació deixa clara la seva posició: "Jo de cap manera votaria aquesta sobirania fiscal per als ingressos que s'ofereix a Catalunya, no ho faria ", assegura, perquè "mai no podria anar al seu territori", ja sigui Astúries, Andalusia, Extremadura o Castella-la Manxa "a explicar-li a la gent que hem trencat la solidaritat, que és un mandat constitucional mitjançant el qual el que més té aporta més i el que menys en té rep més en compensació", explica.

González admet que cal reformar el sistema de finançament autonòmic, que fa "molts anys que arrossega defectes", però rebutja que es faci mitjançant un acord entre dos partits que acaba atorgant a Catalunya "sobirania fiscal en els ingressos", cosa amb la qual cosa no comptaran la resta de comunitats autònomes, però "no en les despeses", derivades de la Seguretat Social o del deute públic. "No es pot donar sobirania fiscal per als ingressos i compartir les despeses desequilibrades a favor seu", sosté.