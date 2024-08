El PP treu ferro a la manca d'acord per a la presidència del CGPJ

Esteban González Pons, vicesecretari d'Afers Institucionals del PP. Foto: Europa Press / Canva Pro

El vicesecretari d'Afers Institucionals del PP, Esteban González Pons, ha tret importància al fet que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no hagi estat capaç, després de tres jornades de votacions, d'escollir la persona que ocuparà la seva presidència i ha recordat que el seu partit i el PSOE van trigar "anys" a arribar a un acord per renovar aquest òrgan.

En declaracions a les portes de la seu nacional del partit, el dirigent popular s'ha negat a parlar de "bloqueig" al si de l'òrgan de govern dels jutges.

"El que estic veient és als vocals negociar i confio que siguin capaços d'arribar a un acord", ha dit, incidint que els partits han de "mantenir amb totes les seves conseqüències" el seu compromís que siguin els membres del Consell els que designin a qui vulguin per presidir-ho.

Alarmar-se seria "una mica patètic"

En aquest context, ha assenyalat que els vocals porten "tan sols un mes" en aquesta tasca i que els partits es van llençar "uns quants anys" negociant, per la qual cosa considera que seria "una mica patètic" alarmar-se pel fet que encara no hi hagi un acord sobre la persona que ocuparà també la Presidència del Tribunal Suprem.

"Jo tinc posada tota la confiança en la independència de la Justícia, en la independència del Consell i l'esperança que aquesta negociació pugui conduir a algun lloc. Crec que, honestament, encara no s'ha de parlar de bloqueig perquè no n'hi ha, cosa que hi ha és una negociació i han de trobar una presidenta o un president que els representi tots”, ha resumit.

Sense data per a la nova votació

Els vocals van fer el tercer intent d'escollir Presidència el passat dilluns 5 d'agost, després de tres sessions de votacions en què cap dels aspirants va aconseguir el mínim de 12 vots que es requereixen per a l'elecció.

Després d'erigir-se els més votats la primera sessió, els magistrats del sector progressista Pilar Teso (proposta pels vocals progressistes) i Pablo Lucas (que era a la terna dels conservadors) van empatar a deu vots en el segon intent.

A la tercera sessió es va tornar a punt inicial i calia triar entre ells dos i els també magistrats del Suprem: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet i Carmen Lamela.

Davant de la falta d'acord, els vocals van optar per no fixar una nova data per tornar a votar i han preferit continuar negociant per intentar consensuar un nom abans de convocar una nova votació.