VÍDEO | Puigdemont: "Avui molts celebraran que jo sigui detingut"

Puigdemont, al seu parlament. Foto: YouTube Carles Puigdemont

“Fa 7 anys que ens persegueixen per voler escoltar la veu del poble de Catalunya”. Així ha començat el breu discurs de Carles Puigdemont, que ha complert amb el que va anunciar el 7 d'agost passat i ha tornat a Catalunya .

Des de l'Arc de Triomf de Barcelona, el líder de Junts i expresident ha dit que “fa 7 anys que va començar una duríssima repressió que ens ha portat a la presó ia l'exili, que ha afectat la vida de milers de persones per ser independentistes” .

La repressió ha dit, ha causat "estralls i els seguirà fent mentre no s'aturi la polització de la justícia".

Ha carregat contra el PP, a qui ha acusat de controlar jutjats "per la porta del darrere" i també contra Vox, que diu que el que fan és "perseguir activistes".

"Però malgrat els seus esforços i que han volgut fer-nos molt de mal vull dir-los que encara som aquí", ha afegit, entre crits de President.

"El dret a l'autodeterminació pertany als pobles", ha afegit, apuntant una vegada més que "el poble de Catalunya ha de poder triar lliurement el futur".

"Avui molts festejaran que jo sigui detingut i pensaran que l'escenari ens dissuadirà", ha dit, dient que "s'equivoquen i en el seu error arrossegaran la credibilitat de la democràcia espanyola".

"No és ni serà mai un delicte celebrar un referèndum", ha puntualitzat, dient que "la Llei d'Amnistia havia de servir perquè tornés a la política el que mai no devia deixar d'estar-hi". També ha apuntat que "no ens interessa estar en un país on les lleis d´amnistia no amnistien".

"No sé quan tornarem a veure'ns, amics i amigues, però passi el que passi, que quan tornem a veure'ns puguem cridar Visca Catalunya lliure!", ha acabat.

El discurs íntegre