Alvise Pérez demana la detenció un periodista de La Razón que cobria l'arribada de Puigdemont

Publicació d'Alvise Pérez demanant la detenció d'un periodista - X

Alvise Pérez s'ha tornat a equivocar, i no importa quan llegeixis aquesta frase. L'agitador d'ultradreta i líder suprem de 'Se Acabó la Fiesta' ha llançat una publicació a les xarxes socials on ha demanat que s'identifiqui i s'aturi diverses persones que envoltaven Carles Puigdemont en arribar a Barcelona, incidint especialment en un company periodista que ha assenyalat dins de les fotografies.

Al veure's assenyalat a les xarxes socials d'Alvise, el periodista Álex Cárcel, treballador de La Razón, ha llançat una publicació a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- per frenar els peus a l'activista ultra. "No és la meva millor foto, però ja m'identifico jo, Sóc periodista i cobreixo la política catalana per a La Razón. Per sort, en aquest país no cal fer el que diguis tu. Ets un agitador, i summament perillós per a la democràcia" , ha sentenciat el periodista. Un nou 'zasca' que Alvise no oblidarà mai - o sí, que no és que sigui molt llest-.