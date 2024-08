Jupol carrega contra Interior per confiar en els Mossos: "Exerceixen com a escortes de càrrecs de Junts"

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska - EP

El sindicat de Policia Nacional Jupol ha retret al Ministeri de l'Interior que cometi "els mateixos errors" que en la gestió del referèndum il·legal del 2017 en confiar a Mossos d'Esquadra la detenció de l'expresident català Carles Puigdemont, que ha tornat aquest dijous a Barcelona gairebé set anys després de la seva fugida a Bèlgica.

Segons Jupol, Puigdemont "ha accedit entre la multitud gràcies al fet que els Mossos, que exerceixen com a escortes de càrrecs de Junts, no només no l'han detingut, sinó que li han obert passadís i l'han protegit". "Ara ja poden activar l''Operació Gàbia'. Els mateixos errors que el 2017", ha escrit en un missatge a la xarxa social X, en referència al pla dels Mossos per tancar la ciutat catalana i localitzar Puigdemont, desaparegut després de la seva discurs a l'Arc de Triomf.

Per al sindicat, el Ministeri està cometent "els mateixos errors" per seguir confiant en Mossos "mentre deixa de banda Policia Nacional i Guàrdia Civil".

Per la seva banda, des de Jusapol s'han preguntat 'On són els Mossos?', per recordar després que els policies catalans són els millors "pagats" a l'Estat i són "incapaços de fer la seva feina, aturar el colpista i pròfug de la justícia, Puigdemont".

"Marlaska els segueix mimant amb milions d'euros i discrimina la Policia Nacional i la Guàrdia Civil", han conclòs en una publicació en xarxes socials.