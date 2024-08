Hazte Oír denuncia Marlaska davant el Suprem per la fugida de Puigdemont

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska @ep

L'associació Hazte Oír ha denunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, davant el Tribunal Suprem per la fugida de l'expresident català Carles Puigdemont perquè considera que hi va haver una "falta d'acció" del Govern, que va prioritzar els "interessos polítics sobre el compliment" de la llei".

En el seu escrit, Hazte Oír es dirigeix a la Sala Penal de l'alt tribunal apuntant a la possible comissió per part del ministre dels delictes de prevaricació, omissió del deure de perseguir delictes per una autoritat o funcionari, denegació del compliment de resolucions judicials, denegació d'auxili a l'Administració de Justícia, encobriment i usurpació d'atribucions judicials.

L'associació responsabilitza el titular d'Interior de la celebració de l'acte en què Puigdemont va pronunciar un discurs instants abans de desaparèixer. "Permetre'n la celebració", "amb la presència d'una figura com Puigdemont, imputat per delictes greus relacionats amb la independència de Catalunya, es percep com una falta de fermesa en l'aplicació de la llei", segons Hazte Oír.

A parer seu, el ministre de l'Interior "té la responsabilitat d'assegurar que les lleis es compleixin a Espanya, incloent l'execució d'ordres judicials i la protecció de les fronteres", i en aquest sentit "Puigdemont hauria d'haver estat detingut de manera immediata trepitjar territori espanyol, obligació clara de les autoritats dependents directament de Marlaska".

Asseguren que hi ha hagut "connivència"

A parer seu, "és especialment preocupant que, havent estat coneixedor el Govern del retorn de Puigdemont, no s'hagin pres mesures immediates per a la seva detenció". I és que, afegeix, "aquest coneixement previ suggereix una possible connivència o almenys un consentiment tàcit a permetre la seva entrada i participació en actes públics a Espanya sense que s'executi l'ordre de detenció pendent".

"Aquesta falta d'acció reforça la percepció que el Govern prioritza els seus interessos polítics sobre el compliment de la llei, cosa que erosiona la confiança en les institucions i en la imparcialitat de la justícia", conclou l'escrit.