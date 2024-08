El dineral que ha gastat el Congrés en viatges de diputats després del primer any de legislatura

La façana del Congrés. Foto: Europa Press / Canva Pro

El Congrés dels Diputats ha gastat més de 4 milions d'euros a sufragar desplaçaments de diputats per territori nacional des de l'inici de la legislatura a l'agost de l'any passat, fet que suposa una mitjana d'uns 11.000 euros per parlamentari.

En concret, segons les dades consultades de la Cambra Baixa, fins a l'1 de juliol passat, la facturació total per viatges nacionals va pujar 3.827.623,72 euros, als quals caldrà afegir el cost dels quatre Plens que la Cambra Baixa va celebrar durant el mes passat.

D'aquesta xifra total, 2.337.658,65 euros es van fer servir per pagar viatges dels diputats entre Madrid i les seves respectives circumscripcions, els coneguts com a desplaçaments per a l'activitat parlamentària.

A això se sumen els 841.700,57 euros invertits en viatges per acudir a actes polítics --amb autorització dels seus respectius grups-- i 1.970,54 euros més per a viatges oficials.

En total, representen 3.181.329,76 euros, el cost que inclou els bitllets d'avió, tren i autobús, així com la indemnització per quilometratge en vehicle privat.

Però a aquesta quantitat cal afegir els 646.293,96 euros a què el Congrés ha hagut de fer front en concepte de despeses de gestió, cancel·lacions i canvis de bitllets.