El PP condemna les declaracions del ministre Puente sobre el CGPJ

González Pons, en una atenció als mitjans. Foto: Europa Press / Canva Pro

El vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, ha criticat les declaracions del ministre de Transports, Óscar Puente, en criticar l'actuació dels jutges amb la Llei d'Amnistia ja que, segons ell, exerceix una pressió sobre el Poder Judicial.

"Em sembla malament. Em sembla que el Govern no ha de pressionar el Poder Judicial i, de fet, a l'informe d'Estat de Dret de la Unió Europea d'aquest any, les coses que més se censura a Espanya és les pressions des del govern per al Poder Judicial", ha dit Pons en una entrevista concedida a Radio Nacional de España .

Al fil, ha recriminat a Puente que doni "per fet" que el TC farà el que li dicti el Govern en relació amb la Llei d'Amnistia "deixant Cándido Conde-Pumpido en pilota".

"Al final, si el Govern diu que el Tribunal Constitucional seguirà el que el Govern digui, hi ha dues opcions: o el Tribunal Constitucional surt immediatament a desmentir-lo per boca del President del Tribunal, o dóna per bona una afirmació que posa en qüestió la independència d'aquest tribunal", ha dit.

Pel que fa al nomenament del fins ara director de comunicació i portaveu del Parlament Europeu (PE), Jaume Duch, com a nou conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, González Pons ha recalcat que coneix Duch i que a més és amic seu i ha considerat que "ho tindrà molt difícil".

"Ha treballat durant molts anys perquè Catalunya fos una comunitat autònoma més i ara es veurà obligat pel Govern a qui pertany a defensar una relació bilateral de Catalunya amb Brussel·les, que és impròpia de la Constitució i que no té cap altra comunitat autònoma", ha assenyalat.

En aquest sentit, González Pons ha sortit en defensa de la convocatòria que va anunciar el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, dels presidents autonòmics del PP per abordar la qüestió de la quota catalana, si bé ha defensat que "el més normal" és que es reuneixin no només els del PP sinó també els del PSOE.

Pons s'ha mostrat "convençut" que els mandataris regionals de diferent signe polític coincidiran en la posició i no creu que calgui "explorar cap acord" amb cap d'ells, ja que fins i tot els presidents socialistes, entre els quals ha nomenat el castellanomanxec, Emiliano García-Page, o el secretari general del PSOE d'Aragó, Javier Lambán, "creuen que és injust".