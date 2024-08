El PP amenaça Zapatero i diu que té 15 dies per reconèixer un "pucherazo" a Veneçuela

Arxiu - El vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, durant una compareixença després de la signatura de l'acord per a la renovació del CGPJ, al Parlament Europeu, el 25 de juny del 2024, a Brussel·les (Bèlgica). Bolaños i Pons h

El vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, ha avisat l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, que "encara té 15 dies" per sortir del seu "mutisme" i reconèixer el "pucherazo" a Veneçuela, abans de ser anomenat a declarar al Parlament Europeu al setembre.

"Encara té 15 dies Zapatero per sortir del seu mutisme, donar alguna explicació pública, reconèixer públicament que hi ha hagut un 'pucherazo' i demanar públicament que cessi la tortura, els assassinats i les detencions il·legals", ha expressat l'eurodiputat en una entrevista a Radio Nacional , recollida per Europa Press.

Segons la seva opinió, el "silenci" de Zapatero després de ser "testimoni directe del cop d'estat" indica complicitat amb el president veneçolà Nicolás Maduro.

D'altra banda, ha mostrat el seu suport cap al comunicat del Representant de la Política Exterior i de Seguretat de la Unió Europea, Josep Borrell, demanant que "es coneguin les actes, els veritables resultats, cessi la repressió i s'iniciï una transició pacífica ", encara que ha expressat que la Unió Europea hauria d'"anar més enllà".

"Jo crec que haurem de recuperar les sancions econòmiques i les sancions personals, no només contra els dirigents torturadors, sinó també contra els seus familiars que viuen a Espanya i estan blanquejant els seus dòlars", ha sentenciat González Pons.

En aquest sentit, el 'popular' ha criticat també, que Espanya hagi tingut una posició "tèbia" a l'assumpte, expressant que pels seus "llaços culturals i familiars" amb Veneçuela, hauria d'haver "liderat" el discurs i "no haver arribat arrossegant els peus darrere de la Unió Europea i d'altres països llatinoamericans".

Finalment ha conclòs que, segons la seva opinió, la posició "tíbia" d'Espanya és perquè "el Govern està presoner per la complicitat de Zapatero amb Nicolás Maduro".