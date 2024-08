Mazón assegura que el concert català "trenca Espanya"

El president de la Generalitat de València, Carlos Mazón - EP

El president de la Generalitat valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, ha tornat a carregar contra l'acord entre el PSC i ERC sobre un finançament singular per a Catalunya i ha promès que al setembre anirà a la reunió de 'barons' anunciada pel president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per defensar la solidaritat entre espanyols i oposar-se a aquest model amb què al seu parer "es trenca Espanya".

En declaracions a Elx (Alacant), en una visita als actes organitzats amb motiu del Misteri, Mazón ha indicat que el concert català suposa "avançar en les desigualtats", igual que "seguir mantenint un sistema de finançament que perjudica especialment la Comunitat Valenciana" o que el PSOE --"el valencià i, passeu-vos, fins i tot el de tot Espanya"-- "negui un fons d'anivellament" per equiparar els fons que les comunitats reben de l'Estat.

En aquesta línia, ha carregat contra la posició del PSOE que "qui més en té, menys aporti", en al·lusió al finançament singular per a Catalunya que veu com "la ruptura de la solidaritat a Espanya".

"Ho porta fent Pedro Sánchez fa molt de temps i, per tant, em sembla coherent la posició del Partit Socialista, en qualsevol de les seves versions o en qualsevol de les autonomies excepte alguna tímida declaració", ha sostingut, i ha assenyalat que els socialistes" a l'hora de la veritat abracen el que abracen" quan voten al Congrés.

Una postura que ha contraposat amb la "solidaritat" per la qual advoquen "les comunitats del Partit Popular". Mazón ha garantit així que acudirà a la reunió de treball que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, organitzarà al setembre amb els seus 'barons' amb "una proposta" i "amb ganes de mantenir la igualtat i la solidaritat entre els espanyols" , cosa que ha ironitzat que "ara per a un socialista ha de ser gairebé disruptiu".

En qualsevol cas, ha deixat clar que el Consell tornarà a fer "l'esforç que calgui fer" als pressupostos del 2025 --els segons del seu mandat i els primers sense Vox al govern valencià-- per vetllar pels serveis públics que "mereixen els ciutadans".

"Volem avançar i volem aprofundir en el que necessita la Comunitat Valenciana. Malauradament, tornarem a haver de fer més esforç que ningú. I ho farem, que a ningú no en tingui cap dubte, però haurem de fer més esforç que ningú a finançar la nostra sanitat pública", ha abundat.

"Parlarem amb tots" per aprovar Pressupostos

De cara als pressupostos de la Generalitat per al 2025, Mazón ha garantit que el Consell té "un projecte" que presentarà a les Corts, com és la seva "obligació", mentre ha criticat que és una cosa que "no ha fet Pedro Sánchez" a els pressupostos generals de l'Estat (PGE).

Preguntat per comptarà amb el suport necessari per aprovar els comptes a les Corts, on el PP està en minoria, ha assegurat que el seu grup parlarà "amb tots": "No he deixat de tenir 40 diputats. En qualsevol cas, abans amb Vox dins del govern i ara amb Vox dins de les Corts Valencianes, parlarem amb tots, i farem la nostra proposta a tots”.

I ha insistit: "Nosaltres complirem la nostra responsabilitat, que no hi càpiga cap dubte, i continuarem alleujant la butxaca de les rendes que més pateixen, continuarem simplificant l'administració, continuarem apostant per la nostra sanitat pública de qualitat, la nostra educació pública de qualitat i els nostres serveis socials".