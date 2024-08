La fundació d'Abascal convida Javier Milei a un acte que es farà a Madrid

Abascal i Milei, junts en un acte. Foto: Europa Press

Fòrum Madrid , una iniciativa de la Fundació Disenso que presideix el líder de Vox, Santiago Abascal, celebrarà una trobada a Buenos Aires que comptarà amb la inauguració del president d'Argentina, Javier Milei, i la presència d'altres líders polítics llatinoamericans i europeus.

La trobada, que se celebrarà el 5 i 6 de setembre, reunirà els dirigents polítics "per delinear una agenda comuna de la llibertat que faci front a la influència criminal del Fòrum de São Paulo, el Grup de Pobla i la Internacional Progressista".

Entre els temes que abordarà la trobada hi ha les eleccions a Veneçuela i el "frau electoral massiu" que, segons ha denunciat, ha perpetrat pel "règim assassí" de Nicolás Maduro, mentre "es produeixen segrestos, tortures i assassinats contra el poble veneçolà ".

La primera trobada regional del Fòrum Madrid va tenir lloc a Bogotà "per alertar de l'arribada i l'agenda nociva del Pacte Històric i de Gustavo Petro a Colòmbia". El segon matx va ser Lima i va tenir com a objectiu "denunciar aquelles forces que pretenien restituir en el poder el colpista Pedro Castillo".

"Aquesta tercera trobada persegueix recolzar internacionalment totes les forces que s'oposen al socialisme. transmetre que és possible derrotar-los sense abandonar les nostres conviccions --com ho demostra l'èxit de Javier Milei-- i consolidar i ampliar l'aliança per la llibertat", ha explicat Fòrum Madrid.