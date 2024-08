Puente es defensa dient que és "llibertat d'expressió" opinar sobre el Suprem

El ministre de Transports. Foto: Europa Press

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha defensat la llibertat d'expressió en opinar sobre les resolucions del Tribunal Suprem (TS) en aplicar la Llei d'Amnistia i ha recordat que també els jutges van criticar el Govern i el Congrés quan s'estava debatent la legislació .

"¿A ningú li va cridar l'atenció que els jutges es pronunciessin sobre la Llei d'Amnistia abans que fos promulgada? A ningú no li ha cridat l'atenció les manifestacions amb les togues posades a les portes de les audiències provincials? És aquesta la missió del Poder Judicial? No hi ha una interferència?", s'ha preguntat.

En una entrevista a Antena 3 , Puente ha sortit al pas de les crítiques rebudes per qüestionar els tribunals que no apliquen la Llei d'Amnistia, com el Suprem. Segons ha dit, ell "no" va censurar "un jutge o òrgan concret" sinó que simplement va explicar les raons per les quals "no està d'acord" amb les resolucions del TS pel que fa a l'amnistia.

"Jo faig exercici de la meva llibertat d'expressió, d'aquesta que alguns defensen amb tanta cremor, però que per a altres semblen negar", ha replicat, recordant que els jutges també van tenir la seva llibertat d'expressió en pronunciar-se respecte a aquesta mateixa llei "abans de que fos promulgada". "Potser allò no va ser una invasió de les competències del Poder Legislatiu i de l'Executiu ?", ha postil·lat.

Puente ha insistit que les resolucions del Suprem "són molt difícils d'entendre" des de la "lògica jurídica i elemental", ja que en interpretar la Llei d'Amnistia "han prescindit" del "tenor literal".

I ha recordat que altres jutges i tribunals sí que estan aplicant la mateixa llei. "Resulta que hi ha tribunals d'instància en aquest país, en concret el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o aquest jutjat d'instrucció 18 de Barcelona, que han aplicat la Llei d'Amnistia per als delictes de malversació. I això ens hauria de portar a reflexionar si aquests tribunals estan cometent algun tipus d'il·legalitat, si no respecten el criteri del Tribunal Suprem”, ha dit.