El PSOE titlla Feijóo de "profeta de l'apocalipsi" que no encerta

Arxiu - El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, atén els mitjans de comunicació després d'una sessió plenària al Congrés dels Diputats. - A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha definit com a fallit "profeta de l'apocalipsi" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per recriminar-lo que no encerti amb les seves prediccions, perquè a Catalunya ha "triomfat la convivència" i l'economia espanyola és el "motor econòmic d'Europa".

En declaracions enregistrades i remeses pel PSOE, López assenyala que els vaticinis econòmics i polítics del líder de l'oposició han resultat erronis si es mira la realitat actual del país.

Sobre Catalunya, el portaveu ha criticat la postura del PP davant del nou Govern del socialista Salvador Illa, amb qui "no hi haurà declaracions unilaterals d'independència ni referèndums il·legals".

"Ni hi haurà un conflicte permanent i, per descomptat, no hi haurà ni divisió ni fractura social. Això va passar amb un Govern independentista a Catalunya i amb un Govern del Partit Popular a Espanya", ha garantit, per preguntar a Feijóo" perquè li senti tan malament que hagi triomfat la convivència i no la lluita” a Catalunya.

En el pla econòmic, el portaveu socialista ha enumerat que Feijóo va pronosticar que l'economia espanyola s'enfonsaria, però "Espanya és avui el motor econòmic d'Europa" i "creix molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea, fins a cinc vegades més" , amb rècord històric d'afiliats a la Seguretat Social amb més de 21 milions de treballadors, la creació de més de 63.000 noves empreses i les mesures del Govern per resoldre la inflació.

López, a més, ha indicat que el sistema de pensions és sòlid. "Feijóo va dir que, si pujàvem les pensions, faria fallida el sistema, i resulta que hem pujat les pensions amb l'IPC perquè no perdin poder adquisitiu i el sistema no només se sosté, sinó que, per primera vegada en 13 anys, el Govern està ficant 5.000 milions d'euros a l'any a la guardiola de la Seguretat Social per garantir les pensions del futur”, ha reivindicat.

El portaveu del PSOE ha instat Feijóo a abandonar aquesta "oposició destructiva i acostar-se a fer alguna cosa positiva" pel país.