Sumar pregunta a Defensa què fa el vaixell 'Juan Carlos I' a prop de l'Iran

Sumar ha registrat unes preguntes al Congrés amb què busca que el Ministeri de Defensa aclareixi si el portaavions 'Juan Carlos I' de l'Armada Espanyola es troba realment en aigües properes a l'Iran, si està integrat en algun operatiu actual de l'OTAN i qui ha pres la decisió de portar el portaavions a una zona propera a "la potencial guerra regional".

L'escrit registrat per Sumar, assenyala que l'Iran ha captat diversos vaixells de guerra a prop de la costa, a l'Estret d'Ormuz, entre els quals hi ha el portaavions 'Juan Carlos I', que "navega pròxim a dos vaixells dels Estats Units. noms no ofereix l'exèrcit iranià”.

Per això, han preguntat al Ministeri dirigit per Margarita Robles per la missió que està duent a terme el vaixell insígnia de l'Armada Espanyola a les costes properes a l'Iran i "on i qui" ha pres la decisió de transportar aquest portaavions a una zona amb una "potencial guerra regional".

"Està integrat el vaixell 'Juan Carlos I' en algun operatiu actual de l'OTAN o la Unió Europea? En cas afirmatiu, ¿en quina i amb quina missió concreta?", és una altra de les preguntes recollides en aquest escrit que ha estat signat per tres diputats d'Esquerra Unida.

Ha rebutjat diverses missions

En la seva exposició de motius, Sumar ha recordat que Espanya va decidir fa mesos no participar a la missió 'Guardià de la Prosperitat', establerta pels Estats Units al Mar Roig ia l'Estret d'Ormuz, per "prtegir la navegació comercial dels atacs de la milícia hutí que opera des del Iemen en solidaritat amb els palestins de Gaza”.

De la mateixa manera, Sumar ha postil·lat que el Govern també ha refusat de formar part de la missió 'Aspides', protagonitzada per la Unió Europea, i que persegueix "un únic objectiu".

Davant el rebuig a participar en les dues missions, Sumar també ha preguntat per què "nova circumstància o causes" han provocat el trasllat del vaixell 'Juan Carlos I' a l'Estret d'Ormuz, a prop de les costes de l'Iran.

El Ministeri de Defensa, a la pàgina web de l'Armada Espanyola, explica que el vaixell 'Juan Carlos I' es troba actualment integrat a la Força de Combat de Superfície (FUCOM) de la Flota, dins la qual es troba al Grup Amfibi i de Projecció.

"Com a vaixell de comandament i de gran capacitat de projecció, es troba dins del cicle d'ensinistrament de la Flota, preparat per desenvolupar la missió que se li encomani", sosté el Ministeri de Defensa.

El vaixell va ser construït a Ferrol, encara que se sol atracar a la Base Naval de Rota, a la província de Cadis. A principis de juliol, va estar atracat a Getxo (Biscaia) en unes jornades de portes obertes al públic.